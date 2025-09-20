Leonel encabezará juramentación de nuevos miembros de Fuerza del Pueblo en Nueva York

Nueva York.-El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández, encabezará este domingo 21 de septiembre de 2025, un acto histórico de expansión y crecimiento político de la organización en los Estados Unidos.

La actividad se trata de la gran juramentación de nuevos miembros, en la que se integrarán dirigentes, simpatizantes y ciudadanos dominicanos residentes en Nueva York, que han decidido sumarse al proyecto político que lidera el expresidente de la República.

El evento, que tendrá lugar en el 555 West 157 St, New York, NY 10032, a las 4:00 de la tarde, reunirá a cientos de dominicanos en el corazón de Manhattan.

El mismo ha sido definido como un acto de unidad, compromiso y crecimiento, que fortalece la presencia de la Fuerza del Pueblo, en la diáspora y consolida el liderazgo de Leonel Fernández en el escenario político internacional.

La dirección de la Fuerza del Pueblo, en Nueva York, expresó que esta juramentación simboliza “el respaldo firme y decidido de la comunidad dominicana en el exterior al proyecto de nación que impulsa Leonel Fernández, basado en la justicia social, el desarrollo económico y el fortalecimiento institucional”.

Se espera la asistencia de destacados dirigentes de la organización política, líderes comunitarios y personalidades de la diáspora, quienes reafirmarán el compromiso de trabajar por el bienestar del pueblo dominicano desde cualquier parte del mundo.

Por Luis Ramón López