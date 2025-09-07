Wander Franco desmiente a abogado y afirma no ha recuperado el dinero sustraído en hotel

Santo Domingo, RD. – El pelotero dominicano Wander Franco negó este sábado las declaraciones ofrecidas por el abogado Teodocio Jáquez, quien aseguró horas antes que el dinero perdido en una villa del hotel Hispaniola Beach, en Sosúa, había sido recuperado y que todo se trató de una “confusión”.

A través de un video de 22 segundos publicado en su cuenta de Instagram, el jugador acusó a Jáquez de mentir y aclaró que todavía no ha recibido de vuelta el millón de pesos que denunció como sustraído. Asimismo, confirmó que el jurista ya no lo representa legalmente.

“Voy a hacer este video y que quede esta declaración fija y clara. Esa declaración que (Teodocio) Jáquez está diciendo, mi exabogado, es absolutamente falsa. No se han podido comunicar conmigo, no me han devuelto el dinero. Todo eso es falso, mi gente, y ¡ojo! Ya él no es mi abogado, hace días ya lo hubiese despachado, ¡ojo con eso!”, manifestó Franco.

El beisbolista, de 24 años, reiteró que desvinculó al abogado días atrás. “Ese abogado en vez de apoyarme me hace más daño, él no es mi abogado”, añadió en su mensaje.

Previamente, Jáquez había declarado que el dinero fue encontrado en la misma habitación del hotel y que, en nombre de su cliente, ofreció disculpas a la administración del establecimiento. Franco desmintió también esa afirmación: “Yo no he pedido ninguna disculpa”.

De acuerdo al abogado Franco mantenía grandes sumas de efectivo en la villa que tiene alquilada por varios meses para no hacer visita frecuente a entidades bancarias y así evitar la exposición al público.

Franco había informado inicialmente que dejó dos millones de pesos en la villa donde reside en Sosúa, pero que al regresar de un entrenamiento solo encontró la mitad.

El hotel Hispaniola Beach respondió que no ha recibido ninguna notificación formal de robo y exhortó al público a confiar únicamente en información verificada.

El jugador, quien pertenece a los Rays de Tampa Bay en las Grandes Ligas, fue condenado en junio pasado a dos años de prisión suspendida tras ser hallado culpable por la Fiscalía de Puerto Plata de violación sexual contra una menor de edad.

Desde que se hizo pública la investigación, en septiembre de 2023, Franco permanece fuera de los terrenos de juego y con un futuro incierto en el béisbol profesional.