Escogido vence a Gigantes y se coloca a la puerta de la  final; Toros blanquean a Águilas

San Francisco de Macorís. – Los Leones del Escogido aseguraron su clasificación a su final número 30 de su historia al vencer 5-1 a los Gigantes del Cibao, en la decimoquinta jornada del Todos contra Todos del campeonato 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), celebrada la noche del miércoles en el Estadio Julián Javier.

Los vigentes campeones nacionales y del caribe siguen con la mira puesta en el bicampeonato que no consiguen desde 2011-12 y 2012-13. Ha sido dos veces bi y tricampeones. Los Tigres delLiceu fueron el mas reciente club en hacerlo en 2022-23 y 23-24.

Los Leones con su tricampeonato de 1954,55-56 y 56-57 fueron los primeros con un bicampeonato y luego con un tri en la Liga Dominicana,.Las Aguilas Cibeñas han ganado cuatro bicampeontaos y un tri desde mayo de 1951.

Para asegurar el triunfo este miércoles, los escarlatas marcaron el rumbo del partido al fabricar cuatro carreras en la primera entrada frente a Daniel Mengden. La ofensiva se inició con un jonrón solitario de Alcides Escobar por el jardín izquierdo.

Tras dos outs, los melenudos llenaron las bases y un sencillo de José Marmolejos al prado izquierdo, combinado con un error en el tiro del guardabosque Leury García, permitió la anotación de los tres corredores, ampliando la ventaja temprana.

Con tres partidos restantes en la actual semifinal, los Leones que redujeron a cero su número mágico Y esperan ahora por los Toros del Este o las Águilas Cibaeñas para iniciar la Serie Final, de la cual saldrá el representante dominicano para la Serie del Caribe 2026, que se celebrará en Jalisco, México.

El mexicano José Urquidy (G, 3-1) fue el ganador al trabajar cinco entradas de apenas dos imparables y cuatro ponches, enfrentando a 17 bateadores.

La derrota recayó sobre el estadounidense Daniel Mengden (P, 0-2), quien solo pudo sacar dos outs en la primera entrada, permitiendo cuatro carreras —tres limpias—, con una base por bolas, dos ponches y un cuadrangular ante siete bateadores.

Por los Leones, Alcides Escobar conectó un jonrón, anotó y remolcó una carrera; Erik González se fue de 3-1 con doble, anotada y base por bolas; Junior Lake de 4-1 con anotada; Raimel Tapia de 4-2 con anotada; Jorge Mateo de 3-1 con anotada y base por bolas, y José Marmolejos de 4-1 con dos carreras impulsadas.

Por los Gigantes, José Sirí bateó de 3-1 con jonrón, anotada y empujada; Deyvison De Los Santos de 4-1; Marco Hernández de 3-1 y Leury García de 3-1.

Toros blanquean a Águilas y quedan solo en el segundo lugar

Los Toros del Este se impusieron tres carreras por cero a las Águilas Cibaeñas y rompieron el empate en la segunda posición de la tabla de la serie semifinal del round robin, a falta de tres partidos para el cierre de esta ronda.

Los dos equipos llegaron igualados con 8-6, ahora los romanenses (9-6) le sacan un partido a sus rivales luego de su triunfo en el Estadio Cibao.

Todo iba bien para el pitcheo de ambos equipos, hasta que en el séptimo Oscar de la Cruz permitió que se embasaran los dos primeros bateadores de los Toros y ahí se le fue el partido a las Águilas en una noche en la que su mánager, Luis Urueta no estuvo al frente del equipo.

Jaime Barria lanzó 4.2 entradas de cinco indiscutibles y fue relevado por Emailin Montilla (2-0), quien finalmente se llevó la victoria. Joe Corbett tiró un noveno de un hit para lograr su quinto salvamento.

De la Cruz (2-1) cargó con la derrota al tirar poco más de seis entradas en las que permitió dos vueltas.

Eric Filia abrió el episodio de la fortuna romanense al recibir base por bolas y avanzó a segunda tras un pelotazo a Yairo Muñoz. Así fue reemplazado De la Cruz por Carlos Belén, quien luego de un lanzamiento descontrolado vio a los corredores colocarse en posición anotadora.

Jeimer Candelario capitalizó la oportunidad con un doblete de línea al jardín derecho en conteo de 3-2 y así impulsó las dos primeras carreras del episodio.

Luego, Onix Vega ejecutó un toque de sacrificio para mover a Candelario a tercera, y Sergio Alcántara lo llevó al plato con elevado de sacrificio al prado derecho para definir el 3-0.

La acción del Todos contra Todos continúa este jueves, cuando los Gigantes visiten a las Águilas en Santiago a las 7:00 de la noche, y los Leones enfrenten a los Toros en La Romana a partir de las 7:30 p.m.