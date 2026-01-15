Embajada de Japón inaugura exposición de calendarios 2026 y trajes tradicionales

La muestra estará disponible hasta el 29 de enero en el pasillo Este de Galería 360. Durante este tiempo se estarán realizando talleres de artes marciales y otras actividades culturales.

Santo Domingo.- La Embajada de Japón, en colaboración con Galería 360, inauguró la exposición “Calendario del Japón y trajes tradicionales”, disponible hasta el 29 de enero de 2026, durante un acto que reunió a familias y amantes de la cultura nipona.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de María Elena Cruz, en representación de Galería 360, quien destacó que esta iniciativa busca acercar al público dominicano a una tradición que forma parte del día a día en los hogares japoneses.

Asimismo, agradeció a la Embajada de Japón por esta colaboración, “que ya se ha convertido en una tradición para nuestros visitantes, y por elegirnos nuevamente como espacio para compartir su cultura”.

El embajador de Japón, Osamu Hayakawa, al pronunciar el discurso central, resaltó que esta exposición –que ya es tradición-, reúne cerca de 80 calendarios con hermosas fotografías que retratan la cultura japonesa, sus paisajes, jardines y actividades cotidianas.

Manifestó que estos calendarios, junto a los trajes tradicionales, acercan a los visitantes a la vida diaria, los valores y las expresiones culturales de Japón a través de imágenes llenas de belleza y significado. “Es una oportunidad para conocer más de Japón desde una mirada cercana y auténtica”, expresó.

Durante la actividad, el público disfrutó de una demostración de aikido presentada por la Asociación Tradicional y Cultural de Aikido Aikikai RD, así como de una charla sobre bonsái y suiseki impartida por Víctor Liriano, del Centro Cultural Liriano, y una mini clase de japonés a cargo del señor Ito Hikaru, agregado cultural de la Embajada de Japón.

La muestra ofrece un recorrido por la esencia del Japón a través de imágenes, símbolos y expresiones artísticas que reflejan aspectos profundamente arraigados en la vida cotidiana de su pueblo. Esta permanecerá abierta al público hasta el jueves 29 de enero. Durante estos días también se estarán realizando talleres de artes marciales y otras actividades culturales.