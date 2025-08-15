Popeyes abrirá en la ciudad de Santiago, su quinto restaurante en RD

Santo Domingo.- Este mes de agosto, Popeyes, la icónica cadena de pollo frito de inspiración cajún, abrirá las puertas de su quinto restaurante en República Dominicana. Esta nueva sucursal estará ubicada en Ágora Santiago Center, en la avenida Salvador Estrella Sadhalá, en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

La marca continua su expansión en el país tras la exitosa apertura de sus primeras ubicaciones en la avenida Winston Churchill, el centro comercial Sambil, la avenida Independencia y más recientemente en la avenida Pedro A. Rivera en La Vega.

“Con esta nueva apertura, Popeyes consolida su presencia en el mercado dominicano y reafirma su compromiso de brindar experiencias únicas cargadas de sabor, tradición y hospitalidad”, expresó Isabel Turull, CEO del Grupo Ágape.

Durante la jornada inaugural, los asistentes podrán disfrutar de momentos especiales y degustar el característico sabor de la marca, en un ambiente pensado para conectar con la cultura y el paladar local.

El emblemático pollo de Popeyes se prepara al momento, marinado durante al menos 12 horas en una mezcla de especias cajún típicas de Luisiana, rebozado a mano y cocinado lentamente hasta alcanzar una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro.

Entre sus productos estrella, se encuentra el mundialmente reconocido Chicken Sándwich, que rompió el internet y lo revolucionó por su sabor incomparable.

La nueva sucursal ofrecerá servicio desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., de lunes a domingo, a través de comedor y permitirá a toda la ciudad de Santiago de los Caballeros finalmente probar el pollo más amado.

Sobre Popeyes

Fundada en Nueva Orleans en 1972, Popeyes cuenta con más de 50 años de legado y tradición culinaria. La marca se distingue por su estilo único inspirado en la cocina de Nueva Orleans, con un menú que incluye pollo picante, tenders y platos regionales característicos.

Su pasión por la herencia de Luisiana y por ofrecer comida auténtica ha posicionado a Popeyes® como una de las cadenas de servicio rápido de pollo más grandes del mundo, con más de 3,800 restaurantes en Estados Unidos y a nivel internacional.

Sobre Caleya, S.A.S.

Caleya, S.A.S., parte de Grupo Ágape, es uno de los principales operadores de restaurantes de comida rápida en República Dominicana. Actualmente cuenta con 33 restaurantes Burger

King, 24 Papa John’s y 18 Krispy Kreme, generando más de 1,500 empleos directos, en su mayoría jóvenes dominicanos. Además, la empresa respalda el desarrollo del sector agropecuario nacional mediante el apoyo a agricultores y productores locales, y se enfoca en traer nuevas marcas internacionales que generen confianza tanto en el consumidor local como en los turistas que visitan el país