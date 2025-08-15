Caen abatidos en San Juan dos hombres vinculados al asesinato de taxista mocano

San Juan de la Maguana.-La Policía Nacional informó que la tarde de este jueves fueron abatidos en un enfrentamiento con agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM), Julio José Vargas Díaz, alias “Ñacoña” o “Bulin”, y Juan Manuel Lantigua Veras, alias “Salcochao”, ambos oriundos del municipio de Moca, provincia Espaillat.

De acuerdo con el reporte policial, los occisos estaban presuntamente vinculados al asesinato del taxista mocano Alfred Joel Fernández, ocurrido el pasado 23 de enero de 2025, y eran perseguidos activamente por distintos hechos delictivos.

El intercambio de disparos se produjo en la comunidad Tumba Coco, municipio de Las Matas de Farfán, cuando los agentes intentaron arrestarlos y estos respondieron con armas de fuego, según la versión oficial.

Las autoridades explicaron que tanto Vargas Díaz como Lantigua Veras formaban parte de un grupo de seis presuntos antisociales. Hasta el momento, tres han sido detenidos, uno resultó herido y los dos mencionados fueron abatidos en el operativo.

La Policía reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones hasta desarticular por completo la banda, al tiempo de exhortar a los ciudadanos a colaborar con información que permita garantizar mayor seguridad en las comunidades.

Los cadáveres permanecen en la morgue del hospital municipal de Las Matas de Farfán, a la espera del médico legista y de un representante del Ministerio Público para los procedimientos de rigor.

Por el hecho esta misma tarde fue detenida Clara Ines Sánchez, quien era buscada por su participación en la muerte de Alfred Joel Fernández, y se encontraba junto a los fallecidos

Por Luis Ramón López