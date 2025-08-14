Apresan en San Juan a mujer acusada de participar en asesinato de taxista mocano

Moca, Espaillat.- Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) apresaron este jueves a Clara Inés Sánchez, de 32 años, quien se encontraba prófuga de la justicia por su presunta implicación en el asesinato del taxista mocano Alfred Joel Fernández, ocurrido el 23 de enero de 2025.

El arresto se produjo en la provincia de San Juan de la Maguana, tras un proceso de seguimiento e inteligencia desplegado por las autoridades policiales. Sánchez era buscada mediante orden judicial, al ser señalada como parte del grupo responsable del crimen que ha consternado a la sociedad de Moca y la provincia Espaillat.

Por el mismo caso, las autoridades mantienen activa la búsqueda de Juan Manuel Lantigua Veras, alias “Salcochao”, y de Julio José Vargas Díaz, conocido como “Ñacoña” o “Bulin”, quienes permanecen prófugos y son considerados piezas claves en la investigación.

La Policía Nacional reiteró su llamado a los prófugos para que se entreguen por las vías correspondientes, al tiempo que garantizó a la población que no cesarán los esfuerzos hasta lograr su captura y someterlos a la justicia.

El asesinato de Alfred Joel Fernández, un trabajador del transporte, ha generado indignación y reclamos de justicia en la comunidad mocana.

Por Luis Ramón López