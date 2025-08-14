José del Castillo Saviñón revela renunció al PLD tras ser citado a un juicio disciplinario

Santo Domingo. El dirigente político y exmilitante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José del Castillo Saviñón, reveló que renunció a esa organización tras ser citado a un juicio disciplinario que consideró injustificado y carente de fundamentos.

La convocatoria incluyó a otros miembros, entre ellos su esposa, lo que calificó como una “encrucijada”.

“Básicamente el PLD me puso en una encrucijada: o me sometía a ese procedimiento o renunciaba”, expresó durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo.

Del Castillo Saviñón denunció que el proceso evidenciaba una persecución política, pese a no haber asumido posturas contrarias al partido. Aseguró que su labor siempre estuvo enfocada en defender la obra de gobierno y los proyectos del PLD.

Relató que la notificación le fue entregada un lunes a las 4:00 p.m., citándolo para el día siguiente a las 11:00 a.m., sin detalles claros sobre los cargos ni los elementos de la acusación. Consideró que, tras 20 años de militancia, lo correcto habría sido un diálogo previo con la dirección partidaria.

Dijo que cuatro militantes renunciaron en solidaridad, y rechazó los señalamientos sobre supuestas intenciones de trasladar miembros del PLD a otra organización, calificándolos de infundados. Señaló que la colaboración de su esposa con el senador Omar Fernández durante la campaña pasada fue, a su juicio, uno de los motivos del sometimiento.

“No iba a prestarme a un juicio disciplinario sin conocer los cargos ni los elementos de la acusación”, reiteró. Criticó el carácter impersonal del proceso y lo comparó con precedentes de juicios sumarios dentro del partido, lo que consideró una desconsideración hacia su trayectoria.

Recordó que tras las elecciones renunció al Comité Político como parte de una presión para convocar un congreso que finalmente se realizó, con el objetivo de renovar la organización. Sin embargo, lamentó que ese proceso resultara en “gatopardismo: decir que todo va a cambiar para que nada cambie”.

“Este es el desenlace de ese proceso. No iba a permitir que me afectaran la imagen ni que me expulsaran de manera deshonrosa y definitiva”, afirmó. Calificó la situación como una “construcción de escenarios” y un reflejo de la intolerancia en ciertas esferas partidarias. “Querían hacer una purga estalinista con nosotros”, denunció.

Sobre su renuncia, explicó que fue una decisión personal: “Me fui en paz, sin caer en contradicciones estériles. Pude haberme sometido al tribunal, pero decidí renunciar por mi cuenta”.

Aseguró que no busca confrontaciones con el PLD ni con su dirigencia: “El PLD tomará su camino, yo tomaré el mío”.

Respecto a sus próximos pasos, indicó que tomará un tiempo de reflexión: “No debo tomar decisiones a la ligera ni aparecer como un saltimbanqui de la política. Tengo liderazgo en una provincia, en una región, y aún puedo aportar al país”.

Agradeció la solidaridad de dirigentes como Abel Martínez y Gustavo Sánchez, y destacó que ha cultivado amistades en diversas organizaciones políticas. También reconoció el gesto de Alejandra Germán al permitir que se concretara la renuncia sin mayores tensiones.

“No tengo que tocar la puerta de nadie. Tengo relaciones directas con dirigentes de primer nivel en la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones. Cuando decida reactivarme políticamente, seré bien recibido”, aseguró.

Reveló que en comicios anteriores recibió ofertas del PRM para ser candidato a senador, las cuales agradeció, pero rechazó por respeto a su curul obtenida bajo el PLD.

Finalmente, reiteró que aún no ha tomado una decisión definitiva: “Este es un momento de pausa. En su momento, el país conocerá la decisión que tomemos”.