Leonel Fernández dicta conferencia sobre Inteligencia Artificial en la UASD Santiago

Santiago.-En el marco del 40 aniversario del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santiago, el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, impartió una magistral conferencia sobre los retos y oportunidades que plantea la Inteligencia Artificial (IA) para la educación superior y el futuro de la nación.

Durante su intervención, Fernández reflexionó sobre la necesidad de que las universidades dominicanas se adapten a la actual revolución tecnológica, con el propósito de formar profesionales competitivos, visionarios y preparados para los desafíos del siglo XXI.

“La inteligencia artificial, está transformando todos los aspectos de nuestras vidas, y la educación superior no es la excepción. Fortalecer el Ministerio de Educación Superior es esencial para garantizar una academia de excelencia y un futuro de innovación para la República Dominicana”, expresó el exmandatario.

El doctor Fernández destacó que la incorporación de herramientas basadas en IA debe ser vista no solo como un complemento en la enseñanza, sino como un motor de innovación para impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la creación de nuevas oportunidades en el país.

Al concluir la conferencia, la UASD recinto Santiago y su Consejo, entregó al expresidente un reconocimiento especial en gratitud por su aporte al pensamiento académico y a la reflexión sobre el papel de la educación superior en la era digital.

La actividad formó parte de las celebraciones conmemorativas por las cuatro décadas de presencia de la UASD en Santiago, reafirmando su compromiso de seguir siendo un pilar en la formación universitaria de la región norte y del país.

El acto de conferencia realizado en el Auditorio Profesor Juan Bosch, contó con un público que llenó por completo el recinto UASD, Santiago.

Por Luis Ramón López