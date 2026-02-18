Pastora Maji Phaneer celebra el lanzamiento de “Contravía», su más reciente obra

Santo Domingo – La Pastora Maji Phaneer celebró con éxito el lanzamiento de “Contravía», su más reciente obra. El evento, que tuvo lugar en Spirit Coworking, reunió a líderes, pastores e influyentes de la comunidad en una jornada que marcó el inicio de un movimiento de reforma en el liderazgo actual.

El libro también fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara México, la más grande de Latinoamérica, donde la autora compartió esta obra que se posiciona como una voz necesaria frente a los desafíos contemporáneos, presentándose no solo como un manual de gestión, sino como un despertar espiritual.

El corazón del libro reside en un llamado contundente a retornar a la esencia de las escrituras y al carácter de Cristo.

Con una narrativa honesta, Phaneer sacude las estructuras que se han desviado, confrontando las prácticas humanas que han adormecido la visión original de la Iglesia.

«Contravía» no nació como un dedo acusador, sino como una invitación profunda a la humildad y al servicio genuino. La autora reta a los líderes a abandonar la comodidad de lo establecido para recuperar una esencia íntegra y valiente.

«Avanzar en la dirección correcta muchas veces significa atreverse a ir en contravía», enfatizó Maji Phaneer durante la presentación, subrayando que el verdadero liderazgo debe ser, por naturaleza, contracultural para honrar el propósito divino.

El lanzamiento local contó con un panel de honor integrado por los pastores Víctor Medina y Thelma Constant, quienes compartieron su perspectiva sobre la visión del libro y su relevancia para la iglesia actual. Los asistentes no solo adquirieron la obra, sino que se sumaron a un compromiso colectivo por un cambio de paradigma.

El manifiesto de cambio «Contravía» se mantiene como un bestseller en potencia y sigue disponible para el público a través de Amazon y en las principales librerías locales, el mismo es publicado por la Editorial Pan House y Maxwell Leadership español.