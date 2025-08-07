Miss Universo Victoria Kjaer visitará República Dominicana

La soberana universal llegará por primera vez al país para desarrollar una agenda de actividades enfocadas en inclusión, empoderamiento femenino y promoción cultural

Santo Domingo. – La República Dominicana se prepara para recibir la visita oficial de la Miss Universo Victoria Kjaer, quien arribará al país como parte de su gira internacional y llegará con una delegación de la organización de Miss Universo este sábado 9 de agosto.

La reina, de origen danés, será recibida por Magali Febles, directora general de la organización Miss República Dominicana Universo y realizará una intensa agenda de actividades de carácter social, cultural e institucional.

«La llegada de Victoria Kjaer representa un hito de gran valor simbólico, mediático y estratégico para el país y el certamen nacional. Su presencia genera una cobertura mediática global que promueve la imagen del país, mostrando lo mejor como destino turístico y proyectando a la República Dominicana como potencia en los concursos de belleza internacionales», expresó Magali Febles.

«Hemos trabajado por posicionar al país como referente dentro del universo de la belleza internacional y la visita de Victoria Kjaer, reafirma el vínculo entre la organización global y la nación caribeña, destacando nuestro compromiso con causas que trascienden la pasarela», citó Febles.

Durante su estadía, Miss Universe 2024 participará en una serie de encuentros clave que incluirán una visita al Palacio Nacional, recorridos por la Ciudad Colonial, actividades de reforestación, reuniones con organizaciones sin fines de lucro en favor del Autismo.

Además de una charla privada a las candidatas del Miss República Dominicana sobre empoderamiento femenino e inclusión, donde compartirá su visión sobre el rol de la mujer en el liderazgo global, así como su experiencia como embajadora de impacto social desde la corona universal.

“Estoy emocionada de visitar la República Dominicana, un país vibrante, lleno de historia y gente cálida. Espero poder conectar con su cultura y aportar desde mi plataforma a causas significativas que ya están generando un cambio”, expresó Kjaer.

La visita oficial de Victoria Kjaer refuerza el compromiso de Miss Universe con el trabajo social y promueve una imagen de la belleza más humana, empática y global.