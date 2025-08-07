Feller Rate y Pacific Credit Rating ratifican calificación A con perspectiva estable a La Nacional

Dentro de la industria de las asociaciones de ahorros y préstamos, La Nacional se posiciona como el tercer mayor actor, con una participación de mercado de 14.9% en colocaciones totales a mayo de 2025, destacando en el segmento hipotecario, donde alcanza una participación en rangos del 17%.

Santo Domingo, RD.- Las agencias calificadoras Feller Rate y Pacific Credit Rating (PCR) ratificaron la calificación “A” con perspectiva estable a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, basada en un perfil de negocios, una capacidad de generación, un respaldo patrimonial y un perfil de riesgos idóneos y adecuados.

Feller Rate reafirmó la calificación del perfil de la entidad en “A”, la misma que le otorgó en febrero de 2025. En el caso de la firma PCR, también mantuvo la valoración “A”, tomando en cuenta la fortaleza financiera de la institución; el crecimiento sostenido de su cartera de crédito, enfocado principalmente en el segmento hipotecario; y la reducción en los niveles de morosidad.

En su informe, Feller Rate destaca que, en línea con la naturaleza de la institución, la cartera de colocaciones de La Nacional presenta una alta concentración en el segmento hipotecario, representando aproximadamente el 65 % de las colocaciones, y evidencia un crecimiento sostenido en el segmento de créditos comerciales, los cuales han pasado a representar más del 20 % del portafolio.

De su lado, PCR resaltó que al analizar la composición de cartera por tipo de crédito se percibe una mayor presencia de créditos hipotecarios representando estos un 62.34% de la cartera, mientras que los créditos comerciales corresponden al 21.23%. El restante 13.43% se asocia a créditos de consumo.

Ambas firmas calificadoras también destacaron los adecuados márgenes operacionales, la gestión integral de riesgos, con indicadores de calidad de cartera controlados, así como la reducción constante en el endeudamiento patrimonial.