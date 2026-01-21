Ministro Collado promueve RD ante 700 turoperadores y agentes europeos en España

Dice que apuestan a la diversificación de la oferta y a una mayor conectividad con Europa

Madrid, España.-El ministro de Turismo, David Collado, inició aquí su primera presentación de promoción internacional del año en Europa, donde dijo que República Dominicana está apostando a la diversificación del turismo y una mayor conectividad aérea.

En su primer roadshow de este 2026 en Europa, Collado presentó a 700 de agentes de viajes, turoperadores y otros actores del sector la bella y diversificada oferta turística de República Dominicana.

«Nosotros no vendemos un país, vendemos una experiencia maravillosa», indicó Collado.

Manifestó que su nueva estrategia es seguir recuperando el mercado europeo, que el año pasado aportó un millón 25 mil visitantes a esa nación caribeña.

Aseguró que continuará trabajando incansablemente para que República Dominicana siga siendo el destino favorito de distancia de los europeos.

Expresó que trabaja para aumentar la cantidad de asientos y las frecuencias de vuelos desde Europa.

Ese primer roadshow del año del ministro Collado en la capital española se realizó en la víspera de la versión 46 de la feria turística de FITUR, que inicia este miércoles y se extenderá hasta el domingo.

En esta ocasión República Dominicana cuenta con una gran representación de más 60 coexpositores y la presencia de los principales bancos comerciales del país.

«Este año tenemos proyecciones de cerrar las negociaciones por más de 4 millones de dólares al finalizar la feria», pronosticó el ministro Collado.