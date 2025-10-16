Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana reconoce a sus principales agencias de viajes aliadas

Santo Domingo. – Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana realizó un evento especial de reconocimiento a las agencias de viajes que se han destacado por su desempeño y contribución en la comercialización del hotel durante el presente año.

El encuentro que fue celebrado en las instalaciones del Hotel Aloft/Marriott Piantini, en la ciudad de Santo Domingo, busca fortalecer los lazos de colaboración con las agencias aliadas y destacar el esfuerzo de quienes han contribuido al posicionamiento del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana como uno de los complejos turísticos más reconocidos y exitosos del Caribe.

Ramón Romero, director de Comercial del hotel, al ofrecer las palabras centrales del evento dijo que Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana es el único hotel en República Dominicana que realiza un evento anual de reconocimiento exclusivo para las agencias de viajes, reafirmando así su compromiso con el sector y su valoración hacia quienes contribuyen directamente al éxito de la propiedad”.

Las agencias reconocidas fueron premiadas en dos renglones top producers, y en la categoría Grupos el tercer lugar lo recibió Expert Travellers, el segundo lugar Turenlaces y el primer premio fue Turinter.

Mientras que las agencias top producers en la categoría Reservas Individuales fueron Expert Travellers, en tercer lugar, Grupo González, en segundo lugar y GniALL se alzó con el primer premio.

El evento contó con la participación de representantes del sector turístico nacional, ejecutivos del hotel y miembros de la prensa especializada, reafirmando el compromiso de Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana con el fortalecimiento de sus relaciones comerciales y la excelencia en el servicio.