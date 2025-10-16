FDD y Ministerio de la Mujer celebran taller conferencia

Santo Domingo.– La Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), en alianza con el Ministerio de la Mujer y en el marco de la tercera edición de «SELECTA RD: Maestros Artesanos by Valentín Guerrero», concebida para reconocer el talento de nuestros más grandes artesanos y poner en valor la riqueza de nuestras tradiciones, realizaron el Taller Conferencia “Visión Femenina 360° – Conexiones y Crecimiento”.

El evento, que reunió a emprendedoras, profesionales y líderes de distintos sectores, es un espacio diseñado para fortalecer el liderazgo femenino y fomentar oportunidades de conexión estratégica en el ámbito empresarial y social.

Las asistentes pudieron compartieron una jornada de formación y networking, reafirmando la importancia de la visión integral de la mujer en el desarrollo económico y social del país.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Valentín Guerrero, curador y creador de Selecta RD, y de Mariano Frontera, director ejecutivo de la FDD, quienes destacaron el compromiso de la institución con el empoderamiento femenino y la economía naranja como motor de crecimiento sostenible. Asimismo, un representante del Ministerio de la Mujer resaltó el papel de la mujer como protagonista de la transformación social y económica.

La conferencia principal estuvo a cargo de la dominicana Diana Carolina Pérez Kleps, emprendedora radicada en Nueva York, fundadora y CEO de Weprogy.com y KindredDynamics.com, y actual estudiante de posgrado en la Universidad de Harvard.

Pérez Kleps también se desempeña como Managing Director de Latina Professionals, comunidad con más de 123,000 seguidores en LinkedIn, desde donde impulsa alianzas estratégicas y programas de empoderamiento económico.

Con una trayectoria que incluye colaboraciones con compañías como Disney y el Departamento de Turismo de Nueva York (I Love NY), Pérez Kleps compartió con las participantes dinámicas participativas, herramientas de liderazgo y estrategias de crecimiento que inspiran a las mujeres a fortalecer su rol en los negocios y en la sociedad.

El encuentro culminó con una ronda de interacción, la entrega de certificados a las participantes y una foto grupal que simbolizó el compromiso de todas con el desarrollo inclusivo y sostenible.

Con este evento, la Fundación Dominicana de Desarrollo reafirma su compromiso histórico, desde 1966, de impulsar iniciativas que fortalezcan a los emprendedores, fomenten la innovación y apoyen el liderazgo femenino como pilar del progreso nacional.