Miguel Florentino dice Víctor Pavón sería la mejor oferta electoral a la Alcaldía de  SDN

Santo Domingo Norte, R.D. – El miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo(FP) y uno de los fundadores de esa entidad política, Miguel Florentino, ratificó el jueves su respaldo irrestricto a Víctor Pavón como potencial aspirante alcalde por la Fuerza Pueblo (FP) en esta demarcación.

Florentino expresó sus consideraciones en el marco de una entrevista realizada en el programa televisivo «Comentando lo que Pasó», que produce el comunicador José La Hoz en SDN.

Expresó que el liderazgo de Pavón ha sido determinante para el desarrollo y crecimiento de la organización en SDN, porque les ha dado continuidad a los proyectos municipales del partido.

Destacó que Pavón es la mejor propuesta con que cuenta el partido en SDN, ya que lo ha demostrado como empresario solidario y como comunitario que ha estado al servicio de la comunidad: iglesias, el deporte y la gente en lo particular.

“La base del partido no puede equivocarse cuando le toque elegir el candidato a la Alcaldía, debido a que si comete ese error podría dar paso a que continúe el desorden, la incapacidad y el desprecio a SDN encarnado en la actual alcaldesa”, manifestó.

Acotó que el propósito debe ser siempre el de contribuir sin dividir y Víctor Pavón es un ente de unidad e integración.

“Reitero mi apoyo al aspirante a la Alcaldía, Víctor Pavón y a la visión de desarrollo que impulsa desde la Fuerza del Pueblo”, ponderó.

Florentino agregó también que reafirma su compromiso con la estabilidad institucional y el fortalecimiento del liderazgo local en Santo Domingo Norte, resaltando la importancia de promover el debate con altura y el respeto mutuo.