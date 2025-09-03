Exdiputado Carlos De Jesús asegura Luis Abinader es un presidente que ha cumplido

Santo Domingo Este.- El dirigente perremeista y exdiputado por la provincia Santo Domingo, afirmó que el presidente Luis Abinader ha cumplido con las expectativas y resaltó sus logros en los cinco años de gestión del primer mandatario dominicano.

Precisó De Jesús que, en el ámbito económico y social, Abinader ha reducido la pobreza general del 25.8 % en 2019 al 19.0 % en 2024, mientras que la pobreza extrema cayó del 4.9 % en 2020 al 2.4 % en 2024.

Indicó el exlegislador y político que uno de los logros del presidente Abinaer, el cual califica de sobresaliente, es el crecimiento de la clase media, que pasó del 37.7 % en 2019 al 45.9 % en 2024, fortaleciendo el tejido social y económico del país.

Del mismo modo, resaltó la creación de 154,000 empleos formales entre 2021 y 2024, y el salario mínimo del sector privado no sectorizado aumentó en un 20.6 %, alcanzando los USD 371 en 2025.

En el aspecto de salud, De Jesús señaló que la mortalidad infantil se redujo significativamente, y se incorporaron 2.51 millones de nuevos afiliados al Seguro Familiar de Salud a través de SENASA, así como la entrega de hospitales tales como el Padre Billini y el Municipal Villa Hermosa, refuerzan el acceso a servicios médicos de calidad.

Refiriéndose a la educación, puntualizó que la escolaridad para niños de 0 a 2 años creció del 5.7 % en 2019 al 7.1 % en 2024, con mejoras en las pruebas PISA y una cobertura del 100 % en transporte y alimentación escolar.

Marcando como un hito la expansión de la UASD, con 173,000 nuevos estudiantes y numerosas extensiones en diferentes puntos del país, y el fortalecimiento del ITLA son prueba de su apuesta por la educación.

“El buque insignia de Abinader, sin duda, es su lucha contra la corrupción. Con la designación de un Ministerio Público independiente, liderado por Miriam Germán, se han investigado y procesado casos emblemáticos, sentando un precedente de transparencia y justicia”, detalló Carlos De Jesús.

“En solo cinco años, Luis Abinader ha transformado la República Dominicana con resultados tangibles y un enfoque en la equidad, la modernización y la honestidad. Los dominicanos miran al futuro con optimismo, sabiendo que, con su liderazgo, vamos por más”, continuó diciendo el político y empresario.

Las reflexiones del exdiputado Carlos De Jesús fueron colgadas en un post de su cuenta de X donde asegura que el presidente Luis Abinader ha cumplido, ampliando, diciendo que, desde su llegada a la presidencia en 2020, el presidente dominicano ha marcado un antes y un después en la historia reciente de la República Dominicana, consolidándose como uno de los líderes más destacados de los últimos 50 años.

Consideró en su exposición digital que, en apenas cinco años, su gestión ha logrado avances significativos en áreas clave, respaldados por resultados concretos que reflejan su compromiso con el bienestar del pueblo dominicano.

Por Luis Aníbal Medrano S.