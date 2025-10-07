Abel dice un gobierno no mide la economía por porcentajes, sino por cómo vive su gente

Santo Domingo, RD.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, expresó su preocupación por la desconexión entre los indicadores macroeconómicos que exhibe el Gobierno y la realidad que vive la mayoría del pueblo dominicano.

Martínez afirmó que, aunque se hable de estabilidad, crecimiento o reducción de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) esos números no reflejan la cotidianidad del ciudadano común, que enfrenta precios cada vez más altos, salarios que no alcanzan y servicios básicos que se deterioran día tras día.

“La economía no se mide en una pantalla ni en un informe técnico. Se mide en la mirada de una madre que no sabe cómo rendir el dinero para alimentar a sus hijos, o en el joven que busca empleo sin encontrarlo. La verdadera estabilidad está en el bienestar de la gente”, expresó Martínez.

A través de un comunicado de prensa, el dirigente peledeísta explicó que, en términos reales, la deuda pública ha alcanzado niveles históricos, y que buena parte de los préstamos recientes no se traduce en mejoras visibles para la población.

“Mientras el Gobierno presenta gráficos, los dominicanos sienten cada día el peso del endeudamiento en su bolsillo”, subrayó.

Martínez insistió en que la economía debe tener un rostro humano y que el crecimiento no puede ser solo un dato contable, sino una transformación palpable en la calidad de vida de los ciudadanos.

“Un país no crece cuando crecen las cifras, sino cuando crece su gente. Y hoy el pueblo dominicano necesita más que discursos y porcentajes: necesita esperanza, oportunidades y dignidad”, sostuvo.

Finalmente, Abel Martínez reiteró su compromiso con un modelo económico más justo, inclusivo y enfocado en el bienestar colectivo, en el que las políticas públicas devuelvan tranquilidad a los hogares y confianza al futuro nacional.

“La única cifra que realmente importa es cómo vive el pueblo. Y esa, señor Presidente, no hay forma de maquillarla”, concluyó.