Un moderno edificio albergará oficinas de la Fiscalía de Medio Ambiente e INACIF en Espaillat

Moca, Espaillat.-El fiscal titular de Espaillat, magistrado Yorelbin Rivas, anunció que la provincia contará próximamente con un nuevo y moderno edificio que albergará las oficinas de la Fiscalía de Medio Ambiente y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional y mejorar la calidad de los servicios judiciales y periciales en la provincia.

El anuncio fue realizado durante el encuentro de la Mesa de Seguridad y Género Municipal, encabezado por la vicealcaldesa Belkis Candelier, y con la participación de diversos sectores representativos de la sociedad mocana.

El magistrado Rivas, explicó que este nuevo espacio permitirá ampliar la cobertura de atención y respuesta ante los casos ambientales y de carácter forense, garantizando mayor eficiencia y rapidez en las investigaciones.

Asimismo, informó que el INACIF, contará con un equipo técnico permanente en la provincia, incluyendo un médico legista fijo y ambulancias con sus respectivos choferes, las cuales operarán en diferentes turnos, con el propósito de agilizar significativamente los procesos forenses y brindar asistencia más oportuna en los casos que así lo requieran.

El fiscal titular destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos del Ministerio Público, por modernizar y descentralizar sus servicios en todo el país, acercando la justicia a las comunidades y reforzando el trabajo coordinado entre las instituciones judiciales, municipales y de seguridad.

Durante el encuentro, los representantes de las organizaciones comunitarias, autoridades locales y líderes sociales valoraron positivamente el anuncio, al considerar que este nuevo local representa un avance institucional importante para la provincia Espaillat y un paso firme hacia la consolidación de un sistema judicial más accesible, eficiente y humano.

Por Luis Ramón López