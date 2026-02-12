INACIF entrega ambulancia en Espaillat para fortalecer el traslado digno de fallecidos

Moca, Espaillat.-El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), encabezado por su directora general, la doctora Sonia Lebrón, realizó la entrega formal de una ambulancia destinada a fortalecer el servicio forense en la provincia, respondiendo así a un reclamo reiterado de las autoridades médicas y judiciales locales.

La ambulancia fue recibida por la gobernadora provincial, Patricia Muñoz Salcedo; el fiscal titular, Yoreibin Rivas; Santiago Álvarez, representante del PEDEPE; y el director médico del INACIF, doctor Núñez Gil, entre otras autoridades.

La entrega de este vehículo era solicitada con insistencia, debido a que los cuerpos de personas fallecidas eran trasladados en condiciones inadecuadas hacia las instalaciones del INACIF, situación que generaba preocupación tanto en las autoridades como en la ciudadanía, por tratarse de un tema sensible que requiere manejo digno, profesional y respetuoso.

La doctora Sonia Lebrón, destacó que esta entrega forma parte del compromiso institucional de fortalecer los servicios forenses en todo el territorio nacional, garantizando procesos más eficientes y humanizados.

Señaló que contar con una unidad adecuada no solo mejora la operatividad, sino que también asegura el respeto a la dignidad humana en momentos de profundo dolor para las familias.

De su lado, la gobernadora Patricia Muñoz Salcedo, valoró la iniciativa y resaltó la importancia de que la provincia cuente con los recursos necesarios para ofrecer un servicio acorde con las normativas y estándares establecidos.

Asimismo, el fiscal titular Yoreibin Rivas, al recibir las llaves, expresó que esta unidad contribuirá significativamente a mejorar los procedimientos judiciales vinculados a los levantamientos y traslados, fortaleciendo la cadena de custodia y la coordinación interinstitucional.

Con esta entrega, el INACIF reafirma su compromiso de continuar modernizando y ampliando su capacidad operativa, en beneficio de la justicia y la sociedad.

Por Luis Ramón López