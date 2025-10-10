Edgar Augusto Féliz Méndez asume la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria

Santo Domingo.– Mediante el Decreto núm. 597-25, el presidente Luis Abinader Corona designó a Edgar Augusto Féliz Méndez como titular de la nueva Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, entidad resultante de la fusión de Comedores Económicos del Estado Dominicano y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

La medida se enmarca en el proceso de reorganización institucional del Gobierno, tras la promulgación del Decreto 219-25, que dispuso la creación de este nuevo órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia, bajo la coordinación funcional del Gabinete de Política Social.

Al ser posesionado por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, Edgar Augusto Féliz Méndez expresó que, a través de la nueva institución, se inicia una etapa de fortalecimiento y expansión, en la que serán redoblados los programas de asistencia social, donde se priorizarán los temas de mayor impacto en la población más vulnerable de la República Dominicana.

Subrayó que esta nueva fase marcará un antes y un después en la política social del país, superando los excelentes logros de este gobierno tanto en el Plan Social como en los Comedores Económicos del Estado, y elevando el compromiso de servir con mayor eficiencia, cercanía y transparencia.

Aseguró que la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria jugará un papel clave en la construcción de una sociedad más igualitaria, donde el desarrollo y el respeto a los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad sean fundamentales para el crecimiento económico y social del país.

Agradeció el apoyo del presidente Luis Abinader Corona por confiar en él para continuar con los avances logrados en materia de asistencia social y permitirle seguir haciendo un trabajo significativo para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos que más lo necesitan.

Sobre Edgar Augusto Féliz Méndez

Doctor en Derecho con maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, así como en Derecho Civil/Procesamiento Civil y actualmente cursando el Máster en Administración Pública y Gestión Municipal de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Destacado dirigente político, nacido en 1960 en la ciudad de Barahona, con una consolidada trayectoria de servicio tanto en la Administración pública como en el ámbito partidario.

Féliz Méndez se ha caracterizado por ser un hombre de liderazgo cercano y llano, artífice de una gestión transformadora en los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), institución para la cual fue designado como director general por el presidente Luis Abinader Corona desde agosto de 2020 hasta la fecha y desde allí ha impulsado un crecimiento histórico en la producción y distribución de alimentos.

Bajo su dirección, los comedores pasaron de una producción de 16.1 millones de raciones cocidas en 2020 a más de 51.6 millones en 2024, logrando un aumento de 300 % en cinco años.

Un hito ha sido la instalación de más de 120 nuevos comedores a nivel nacional, superando ampliamente las cifras de gestiones anteriores, lo que garantiza un servicio más eficiente y cercano a las comunidades vulnerables.

Además, ha sido uno de los mayores impulsores en la meta país de avanzar hacia el objetivo de Hambre Cero en la República Dominicana.

En el ámbito político, Féliz Méndez es actualmente presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia Barahona, donde ha coordinado con éxito los triunfos electorales del partido en los últimos procesos. Su capacidad de organización y liderazgo ha sido clave en el fortalecimiento de la estructura política del PRM en la región Enriquillo.

Su trayectoria lo posiciona como un referente de liderazgo político y gestión pública, comprometido con el desarrollo del país y en especial de su región.

Con una reconocida carrera profesional en el derecho, el servicio público y la política, Edgar Augusto Féliz Méndez representa hoy una figura de referencia en la gestión social y en el fortalecimiento institucional de la República Dominicana.

En la Administración pública ha ocupado múltiples cargos de relevancia, entre ellos: viceministro del Ministerio de Interior y Policía, viceministro del Ministerio de Turismo, subconsultor jurídico del Banco Central, asesor del Instituto Agrario Dominicano y representante del país ante organismos internacionales.

En Barahona, su provincia natal, fue procurador fiscal, juez de paz y notario público; además, durante muchos años ha sido asesor legal para distintas empresas e instituciones.