Policía dice es falsa denuncia de asalto de “La Demente”, se disparó accidentalmente

La Policía Nacional informó que, tras un exhaustivo proceso investigativo, fue comprobada como falsa la denuncia de asalto realizada por la nombrada Esteisis Peña Santana (a) “La Demente”, de 21 años de edad, versión que se había viralizado en redes sociales.

Las pesquisas, realizadas por miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), determinaron que la joven se ocasionó de manera accidental una herida por proyectil de arma de fuego, mientras se desplazaba en la parte trasera de una motocicleta en horas de la madrugada del pasado 26 de enero, utilizando un arma de fuego ilegal que portaba.

El hecho se registró en la avenida Duarte Vieja, próximo, sector Olimpo, Santo Domingo Oeste, cuando viajaba en la parte trasera de la motocicleta marca SUZUKI, AX100, roja, Placa; K2269565.

La conclusión se sustenta en testimonios coincidentes de las personas que la acompañaban, así como en levantamientos y análisis de cámaras de videovigilancia, los cuales descartan la ocurrencia de un asalto. Además de la motocicleta en que viajaba “La Demente” otras dos personas le acompañan en otra moto.

La Policía precisó que durante el proceso investigativo, fue recuperada la pistola utilizada, además de una prenda (cadena) y la motocicleta involucrada. El arma, al ser depurada, no figura registrada en los sistemas oficiales.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la verdad, la transparencia y la correcta información a la ciudadanía, al tiempo que advierte sobre las consecuencias legales de ofrecer denuncias falsas ante las autoridades.