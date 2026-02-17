La ONDA celebrará conversatorio sobre derechos de autor en el Carnaval Vegano

Santo Domingo.– Con el propósito de orientar y concienciar a los creadores sobre la importancia de la propiedad intelectual, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) celebrará este miércoles el conversatorio “Los autores en el arte del carnaval”, en La Vega. Durante la actividad serán reconocidas cuatro personalidades por sus aportes y trayectoria en el arte y la cultura.

El encuentro se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de La Vega, a partir de las 6:00 de la tarde, y contará con la participación de expertos en derecho de autor. Las palabras de bienvenida estarán a cargo de Malalael Lamech.

El director general de la ONDA, licenciado José R. Gonell Cosme, ofrecerá las palabras introductorias del conversatorio, mientras que la experta en derecho de autor Meribel Moreta desarrollará el tema central: “Los autores en el arte del carnaval”. También intervendrá Mariano Lantigua, en representación de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom).

Rafael Antonio Brito “Rafa Aventurero” será distinguido por su destacada trayectoria como artista, comediante y transformista, así como por su aporte al desarrollo y proyección del Carnaval Vegano. Su talento y creatividad han fortalecido la cultura popular dominicana, convirtiéndolo en un referente de identidad y tradición.

Ramón Stalin Salcedo (Chanina) recibirá el reconocimiento por su labor como artesano y gestor cultural, dedicada al diseño y confección de trajes y accesorios del carnaval dominicano, además de su compromiso con la promoción del folclore a través de iniciativas comunitarias y plataformas digitales.

Asimismo, Yris Ramona Lantigua Polonia “La Mamasota” será distinguida por su trayectoria, liderazgo y entrega al Carnaval Vegano, contribuyendo a la preservación y proyección de la identidad cultural.

De igual manera, Grecheen Acosta será reconocida por su labor en la promoción y fortalecimiento del Carnaval Vegano y de la cultura dominicana, dejando una huella significativa en su comunidad y en el país.

Y Marcos Jorge será distinguido por su destacada trayectoria en las artes visuales, sustentada en una sólida formación y en un compromiso permanente con la creación, la sensibilidad estética y la promoción de la identidad cultural dominicana.