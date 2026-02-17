Museo Autozama Mercedes-Benz inaugura exposición “Caos & Equilibrio”

La exposición del pintor dominicano Máximo Caminero es un homenaje póstumo al empresario Miguel Hernández por su compromiso con el arte contemporáneo

Santo Domingo. — Con el auspicio de Autozama, Mercedes-Benz, el artista Máximo Caminero dejó inaugurada su exposición titulada “Caos & Equilibrio”, un espacio para el diálogo sobre la identidad, la transformación social y las dinámicas que moldean la sensibilidad moderna.

El acto formal estuvo presidido Ramón Ernesto Morales, presidente de Autozama SAS; Mario Martínez, empresario y coleccionista de arte; Máximo Caminero, artista visual; Amanda Martínez, curadora de la muestra; y María del Carmen Ossaye, asesora.

Al pronunciar el discurso central, Morales, destacó que para Autozama es un verdadero honor abrir sus puertas para celebrar el talento, la sensibilidad y la visión artística de Máximo Caminero. “El arte tiene la capacidad de inspirarnos, de invitarnos a reflexionar y de conectar nuestras emociones más profundas, y hoy tenemos el privilegio de vivir esa experiencia a través de su obra”.

Aseguró que “En Autozama creemos en el poder de la creatividad como motor de innovación y de transformación. Así como en nuestra industria impulsamos movimiento y progreso, el arte impulsa pensamiento, cultura y humanidad. Por eso, apoyar y promover el talento artístico es también parte de nuestro compromiso con la sociedad”.

A seguidas, el artista explicó que su labor pictórica alcanza ya los 50 años. “Aquí podrán ver ´algo´ de esa evolución humana, carnal, espiritual, esotérica y ´especuladora´, del camino andado desde que era un adolescente con pajas en la cabeza hasta el ser humano que soy hoy… más perdido que antes”.

Para Martínez, curadora de “Caos & Equilibrio”, Caminero presenta 25 obras que proponen una exploración profunda de las tensiones que habitan la experiencia humana: orden y ruptura, conciencia y subconsciente, materia y espíritu. A través de un lenguaje abstracto gestual y simbólico, el artista construye superficies donde el color, la textura y el ritmo compositivo dialogan en constante fricción y armonía.

Ossaye agradeció a Autozama por apoyar el arte y la cultura, y brindar esta plataforma que permite acercar la creación artística a nuevos públicos. “Hoy no solo celebramos una exposición sino el encuentro entre creatividad, visión y compromiso cultural”.

“Caos & Equilibrio” estará abierta al público de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y sábados hasta las 2:00 p.m., en las instalaciones del Museo Autozama, ubicado en la avenida Winston Churchill número 235, Ensanche Paraíso, Santo Domingo.

Sobre Máximo Caminero

Nació en la República Dominicana en 1962. Con una trayectoria nacional e internacional de más de tres décadas, la cual cuenta con múltiples exposiciones colectivas e individuales en diversos países. Sus obras han sido subastadas en prestigiosas casas y ha consolidado su presencia en colecciones privadas de Europa, Estados Unidos y el Caribe.

Caminero se ha distinguido por su capacidad de desafiar los límites tradicionales del arte contemporáneo, integrando elementos conceptuales con una estética provocadora que estimula el pensamiento crítico.

Además de su producción pictórica, se ha destacado en el ámbito intelectual como columnista semanal enfocado en la filosofía y la crítica social.