La DGP iniciará emisión del pasaporte electrónico a partir de enero

Santo Domingo.– La Dirección General de Pasaportes (DGP) anunció que a partir del próximo 14 de enero comenzará la primera impresión del pasaporte electrónico, un proceso que se implementará de manera gradual en distintas etapas a nivel nacional e internacional.

La institución informó, a través de su cuenta oficial de Instagram, que del 23 de diciembre al 10 de enero se ejecutará un plan piloto, el cual incluirá pruebas de funcionalidad, seguridad y rendimiento del nuevo documento de viaje.

Como parte del lanzamiento oficial, el primer ejemplar del pasaporte electrónico será entregado al presidente de la República, Luis Abinader, el 15 de enero, fecha en la que también se abrirá el proceso de citas para el enrolamiento de los ciudadanos cuyos pasaportes estén vencidos o tengan una vigencia menor de seis meses.

En ese mismo orden, la DGP anunció la apertura de una jornada de contacto a través de su servicio de Call Center, con el objetivo de facilitar una renovación oportuna y ordenada del documento.

El 19 de febrero iniciará el despliegue gradual para la captura de datos, comenzando por las oficinas de mayor demanda en el Distrito Nacional. Posteriormente, durante los meses de marzo y abril, el proceso se extenderá a las oficinas de Santo Domingo y la región Norte del país. En tanto que entre abril y mayo se ampliará a las oficinas del Este y del Sur.

“La habilitación de las citas se realizará con dos semanas de anticipación en cada oficina, garantizando una transición organizada para la ciudadanía”, precisó la Dirección General de Pasaportes.

Finalmente, la entidad indicó que de junio a diciembre el nuevo pasaporte electrónico será desplegado en los consulados dominicanos y oficinas en el exterior, completando así la implementación del moderno documento a nivel global.

