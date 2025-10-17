Junta Distrital de Canca La Reina entrega Casa Club en comunidad de Los Santos

Canca La Reina, Moca.-En un emotivo acto celebrado este fin de semana, la Junta Distrital de Canca La Reina, presidida por Víctor Bretón, inauguró la moderna Casa Club de la comunidad de Los Santos, una obra realizada con recursos propios de la institución, destinada a fortalecer el desarrollo social y comunitario del distrito.

El acto contó con la asistencia del senador de la provincia Espaillat, empresario Carlos Gómez, así como dirigentes comunitarios, directivos de la entidad clubística y decenas de ciudadanos que celebraron la entrega de esta importante infraestructura.

Durante su intervención, el alcalde Víctor Bretón, destacó que con la entrega de esta obra social, ya son dos grandes proyectos realizados en la comunidad con fondos propios de la Junta Distrital, junto a la policlínica inaugurada recientemente.

“Esta Casa Club y la policlínica representan el fruto del esfuerzo, la buena administración y el compromiso de seguir transformando nuestro distrito municipal. Cada inversión que realizamos tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, expresó Bretón durante su discurso.

El senador Carlos Gómez, valoró la gestión de Bretón y el impacto positivo de la obra, señalando que espacios como este fortalecen la integración comunitaria y la participación social, además de fomentar el deporte, la educación y la cultura.

La nueva Casa Club de Los Santos, servirá como punto de encuentro para actividades sociales, culturales y recreativas, convirtiéndose en un símbolo de progreso y desarrollo para los residentes de esta comunidad.

Por Luis Ramón López