Sociedad Ecológica de San Cristóbal denuncia explosiones con dinamita cerca Cuevas del Pomier

La Sociedad Ecológica de San Cristóbal denunció que el pasado 14 de octubre se hicieron varias voladuras y explosiones de dinamitas en El Pomier San Cristóbal poniendo en peligro las cuevas.

William Alcántara, en representación de la Sociedad Ecológica de San Cristóbal, denunció que continúan las explosiones con dinamita en las cercanías del Monumento Natural Cuevas del Pomier, poniendo en grave peligro este invaluable patrimonio natural, arqueológico y cultural del país.

Alcántara advirtió que esta práctica constituye un crimen ecológico, que vulnera la integridad estructural de las cuevas, daña su biodiversidad y afecta directamente las fuentes de agua subterránea.

Recordó que informes técnicos como el de George Veni & Associates han alertado sobre los riesgos de contaminación en zonas como La Toma, producto del uso de explosivos que liberan residuos altamente nocivos como gasoil y nitrato de amonio.

“La indiferencia ante estas acciones está destruyendo una de las mayores reservas de arte rupestre y biodiversidad subterránea del Caribe. Hacemos un llamado urgente al Ministerio de Medio Ambiente y al presidente Luis Abinader a detener de inmediato esta minería irresponsable”, declaró Alcántara.

La Sociedad Ecológica exige el cierre total de toda actividad minera en la zona del Pomier y la declaración de un régimen especial de protección para este monumento natural, en aras de conservarlo para las futuras generaciones.