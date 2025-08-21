El condado de El Bronx, entre la esperanza y el caos social

Nueva York.-El Bronx, uno de los cinco condados que conforman la ciudad de Nueva York, históricamente ha sido cuna de cultura, diversidad y resistencia. Sin embargo, en la última década, este territorio se ha convertido también en símbolo de la incertidumbre y el desorden social que marcan el pulso de miles de residentes.

Lo que alguna vez fue conocido por su empuje comunitario y sus aportes a la música, el arte urbano y el deporte, hoy es señalado como un escenario donde proliferan la criminalidad, la violencia y el consumo abierto de drogas. Para muchos, El Bronx se ha transformado en una “zona libre” para el libertinaje y el descontrol.

Vecinos y líderes comunitarios denuncian que los atracos, asaltos y robos se han normalizado en las calles, generando un ambiente de miedo constante. El patrullaje policial resulta insuficiente frente al aumento de bandas juveniles que disputan territorios y cometen delitos con relativa impunidad.

Los residentes, sobre todo inmigrantes y familias trabajadoras, sienten que el sistema de seguridad no responde a sus demandas. Las estadísticas oficiales confirman repuntes en crímenes violentos y delitos menores, reflejando una tendencia preocupante que se arrastra desde hace varios años.

Aumento de la criminalidad

Las estadísticas relevantes registradas, indican que en abril de 2025, los delitos graves aumentaron un 7%, en comparación con abril de 2024. Se reportaron 2,370 delitos graves frente a 2,215 de año anterior. Las violaciones aumentaron significativamente en un 48.1%, pasando de 27 casos en el 2024 a 40 en el 2025.

El Bronx de ahora, tiene una de las tasas más altas de crimen violento y de delitos contra la propiedad en los Estados Unidos. Por ejemplo, la probabilidad de ser víctima de un crimen violento es de 1 en 96, y de un delito contra la propiedad 1 en 31. Además, el robo de vehículos es especialmente alto con una probabilidad de 1 en 236.

El consumo y la venta de narcóticos se desarrollan a plena luz del día en sectores específicos del condado. Parques y esquinas se han convertido en puntos de distribución, donde jóvenes y adultos caen en el círculo de la adicción. Esto alimenta un clima de desesperanza que afecta a comunidades enteras.

Más allá de las cifras alarmantes, El Bronx vive una crisis de convivencia. Calles abarrotadas, viviendas deterioradas, desempleo creciente y servicios públicos insuficientes crean el caldo de cultivo perfecto para que la violencia y el desorden se expandan.

Los testimonios de los residentes son claros: la inseguridad ha desplazado a familias, ha cerrado negocios y ha fracturado la confianza social. Para muchos, caminar de noche por ciertas zonas es un riesgo que prefieren evitar.

Pese a este panorama, El Bronx también conserva la fuerza de sus comunidades, que luchan por rescatar sus espacios a través de programas sociales, iniciativas juveniles y organizaciones de base. Líderes locales insisten en que con inversión pública, educación y oportunidades, el Bronx puede revertir esta tendencia.

El Bronx es hoy un espejo de los contrastes de Nueva York: un territorio lleno de historia, cultura y potencial, pero golpeado por la violencia, las drogas y la falta de control. Lo que para algunos es solo una postal urbana, para quienes lo habitan es una lucha diaria por sobrevivir en medio del caos.

Por Luis Ramón López