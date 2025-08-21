Ricardo Montaner dice apagones han convertido a Samaná “de paraíso a un infierno”

El artista venezolano Ricardo Montaner, quien reside en República Dominicana desde hace varios años, expresó su frustración ante los constantes apagones que afectan al país, especialmente a la comunidad de Samaná. Según el cantante, esta situación ha convertido lo que antes era un paraíso en un verdadero infierno.

Montaner, intérprete de éxitos como “Me vas a extrañar”, “Tan enamorados” y “Te hubieras ido antes”, criticó el servicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), señalando que en ocasiones la falta de energía eléctrica vuelve la vida en ese municipio insoportable.

El cantante manifestó su disgusto a través de un mensaje en redes sociales dirigido al presidente Luis Abinader. En la publicación, que luego fue eliminada, Montaner compartió una fotografía de su esposa, Marlene Rodríguez Miranda, visiblemente afectada por la situación.

“Samaná es el mismo paraíso, @EdenorteRD hace que parezca el mismo infierno. Presidente @luisabinader ¡socorro! Los vecinos de Los Róbalos, República Dominicana”, escribió Montaner este miércoles en su cuenta de X.

Montaner reside en Samaná desde 2016 y recibió la nacionalidad dominicana en diciembre de 2019, mediante el decreto 420-19 firmado por el entonces presidente Danilo Medina.