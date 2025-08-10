CDP Espaillat solicita al presidente Abinader pensiones solidarias para periodistas

El secretario general de la seccional Espaillat del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Nicolás Arroyo Ramos, denunció que cientos de periodistas en diversas provincias del país enfrentan condiciones de vida marcadas por la precariedad y la extrema pobreza.

Ante esta realidad, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que otorgue pensiones solidarias que les permitan mejorar su calidad de vida y acceder a una vejez digna.

El reconocido profesional del periodismo de la ciudad de Moca, manifestó que cientos de periodistas en las distintas localidades del territorio nacional padecen enfermedades como cáncer, diabetes, alta presión y otras, mientras que la falta de empleos, viviendas y recursos económicos para comprar sus medicamentos y alimentos, provocan una situación calamitosa para los miembros de esta clase y sus familiares.

“Solicitamos al presidente de la de la República, Luis Abinader, ir en auxilio de un amplio número de periodistas que viven en condiciones de pobreza y desamparo en distintas provincias del país, y les entregue una pensión solidaria, antes de que mueran en las condiciones paupérrimas en que se encuentran”, estableció.

Manifestó que muchos de estos profesionales de la comunicación, que viven en cada una de las provincias del país, padecen condiciones económicas limitadas y enfermedades crónicas, los cuales ofrecieron un gran servicio a estas comunidades y en defensa de las libertades públicas y la democracia.

Significó que la mayoría de los profesionales del periodismo ejercieron su profesión recibiendo recursos económicos limitados, ya fuera por no contar con empleos estables o por su ejercicio digno de la profesión.

Por Luis Ramón López