Trump utiliza cierre del gobierno para repartir despidos y castigos políticos

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump ha aprovechado el cierre del gobierno como una oportunidad para remodelar la fuerza laboral federal y castigar a sus detractores, reuniéndose con el director de presupuesto Russ Vought el jueves para discutir recortes de gastos “temporales o permanentes” que podrían establecer una dinámica de perder-perder para los legisladores demócratas.

Trump anunció la reunión en las redes sociales el jueves por la mañana, diciendo que él y Vought determinarán “cuáles de las muchas agencias demócratas” serán eliminadas —como parte de sus esfuerzos por reducir el gasto federal amenazando con despidos masivos de trabajadores y sugiriendo recortes “irreversibles” a las prioridades demócratas.

“No puedo creer que los demócratas de la izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, escribió Trump en su cuenta de redes sociales. “No son personas estúpidas, así que tal vez esta sea su manera de querer, silenciosa y rápidamente, ¡HACER GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ!”

El mensaje fue notable por su explícita aceptación del Proyecto 2025, un polémico plan de políticas elaborado por la Fundación Heritage del cual Trump se distanció durante su campaña de reelección.

El esfuerzo apuntaba a remodelar el gobierno federal en torno a políticas de derecha, y los demócratas señalaron repetidamente sus objetivos para advertir sobre las consecuencias de un segundo gobierno de Trump.

El miércoles, Vought ofreció un primer ataque de la presión que esperaba ejercer sobre los demócratas. Anunció que estaba reteniendo 18.000 millones de dólares para el túnel ferroviario del río Hudson y la línea de metro de la Segunda Avenida en la Ciudad de Nueva York, que han sido defendidos por el líder demócrata del Senado Chuck Schumer y el líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, en el estado natal de ambos. Vought también está cancelando 8.000 millones de dólares en proyectos de energía verde en estados con senadores demócratas.

Por su parte, la Casa Blanca se está preparando para despidos masivos de trabajadores federales en lugar de simplemente suspenderlos, como es la práctica habitual durante un cierre. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a principios de esta semana que los despidos eran “inminentes”.

“Si no quieren más daño a sus electores en casa, entonces necesitan reabrir el gobierno”, dijo Leavitt el jueves sobre los demócratas.

Papel protagónico de Russ Vought

Vought, con sus gafas y su barba, ha emergido como una figura central en el cierre —prometiendo posibles despidos de empleados gubernamentales que serán una demostración de fuerza por parte del gobierno de Trump, así como una posible responsabilidad dado el debilitamiento del mercado laboral y el descontento existente de los votantes con la economía.

El objetivo estratégico es aumentar la presión política sobre los legisladores demócratas, ya que las agencias encargadas de la protección del medio ambiente, la equidad racial y el abordaje de la pobreza, entre otras cosas, podrían desaparecer durante el cierre.

Pero los legisladores demócratas también ven a Vought como el artífice de una estrategia para negarse a gastar los fondos aprobados por el Congreso, utilizando una herramienta conocida como “rescisión de bolsillo”, en la que el gobierno presenta planes para devolver el dinero no gastado al Congreso justo antes del final del año fiscal, lo que provoca su caducidad.

Todo esto significa que las prioridades de gasto de los demócratas podrían estar en peligro, independientemente de si desean mantener el gobierno abierto o parcialmente cerrado.

Antes del final del año fiscal en septiembre, Vought utilizó la rescisión parcial para bloquear el gasto de 4.900 millones de dólares en ayuda exterior.

Los funcionarios de la Casa Blanca se negaron a especular sobre el futuro uso de las rescisiones parciales tras su implementación a finales de agosto. Sin embargo, un excolega de Vought, que insistió en mantener el anonimato para poder hablar sobre los planes del director de presupuesto, afirmó que las futuras rescisiones parciales podrían ser 20 veces mayores.

El cierre continúa sin un final a la vista

El jueves es el segundo día del cierre, y ya el tono está elevado. La estrategia agresiva del gobierno es lo que ciertos legisladores y observadores del presupuesto temían si el Congreso, que tiene la responsabilidad de aprobar la ley para financiar al gobierno, no hacía su trabajo y cedía el control a la Casa Blanca.

Durante una conferencia telefónica privada con legisladores republicanos de la Cámara el miércoles por la tarde, Vought les informó sobre los despidos que comenzarán en el próximo día o dos. Es una extensión del trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk, que redujo el gobierno federal a principios de año.

“Estas son todas cosas que el gobierno de Trump ha estado haciendo desde el 20 de enero”, dijo Jeffries, refiriéndose al primer día del presidente en el cargo. “La crueldad es el objetivo”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, subrayó el jueves que el cierre le da a Trump y Vought un vasto poder sobre el gobierno federal. Culpó a los demócratas y dijo que “han apagado efectivamente el poder legislativo” y “se lo han entregado al presidente”.

Aún así, Johnson dijo que Trump y Vought no sienten “ningún placer por esto”.

No se espera que Trump y los líderes del Congreso vuelvan a reunirse pronto. El Congreso no tiene eventos programados el jueves en observancia del día sagrado judío, y los senadores regresan el viernes. La Cámara de Representantes reanudará la sesión la próxima semana.

Los demócratas se mantienen firmes en sus demandas de preservar la financiación de la atención médica y se niegan a respaldar un proyecto de ley que no lo haga, advirtiendo sobre aumentos de precios para millones de estadounidenses en todo el país.

Es probable que el cierre dañe la economía

Sin un final fácil a la vista, la disputa corre el riesgo de prolongarse más en octubre, cuando los trabajadores federales que permanecen en el trabajo comenzarán a perder sus cheques de pago.

La Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso (CBO por sus siglas en inglés), no partidista, ha estimado que aproximadamente 750.000 trabajadores federales permanecerán suspendidos en cualquier día durante el cierre, una pérdida de 400 millones de dólares diarios en salarios.

Los efectos económicos podrían extenderse a la economía en general. Los cierres anteriores vieron “una reducción de la demanda agregada en el sector privado de bienes y servicios, reduciendo el PIB”, advirtió la CBO.

“El gasto federal detenido en bienes y servicios llevó a una pérdida de ingresos del sector privado que redujo aún más la demanda de otros bienes y servicios en la economía”, añadió. La CBO destacó que, en general, hubo una “disminución de la producción económica”, pero que se revirtió una vez que las personas regresaron al trabajo.

Cómo Trump y Vought pueden transformar el gobierno federal

Con el Congreso en un punto muerto, Washington ha aprovechado nuevas palancas para determinar cómo dar forma al gobierno federal.

El gobierno de Trump puede acceder a fondos para pagar a los trabajadores del Departamento de Defensa y Seguridad Nacional de lo que comúnmente se llama el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” que se firmó como ley este verano, según la CBO.

Eso asegurará que la campaña de control migratorio y deportación masiva de Trump no se interrumpa. Pero los empleados que permanecen en el trabajo en muchas otras agencias tendrán que esperar a que el gobierno reabra antes de recibir un cheque de pago.

