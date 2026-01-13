Exjuez Baltasar Garzón afirma acusaciones contra Nicolás Maduro carecen de sustento fáctico

El exmagistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón cuestionó la validez de las acusaciones que Estados Unidos mantiene contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, calificándolas como carentes de sustento fáctico y marcadas por contradicciones.

Garzón señaló que, aunque el proceso judicial iniciado en Washington podría continuar formalmente, las imputaciones carecen de consistencia jurídica real. “El indictment contra Nicolás Maduro no tiene ninguna sustentación fáctica”, afirmó.

El jurista español explicó que la propia administración estadounidense ha ido modificando su narrativa, particularmente en relación con la supuesta existencia del llamado “Cártel de los Soles”, del cual Maduro fue señalado durante años como líder.

“Eso no existió nunca. No existe, y ahora lo han reconocido”, afirmó Garzón, al referirse al reciente replanteamiento del discurso oficial estadounidense sobre este punto. Según el jurista, dicha figura fue utilizada desde finales de la década de 1990 como un “cajón de sastre” para justificar todo tipo de acusaciones sin respaldo probatorio.

Garzón fue enfático al señalar que no existe una sola prueba consistente que demuestre la existencia del denominado Cártel de los Soles. “Los propios informes de la DEA son muy claros en relación con el tráfico de cocaína y su vinculación con Venezuela”, explicó, descartando que dichos documentos sostengan las acusaciones formuladas contra el mandatario venezolano.

En ese sentido, calificó como “mera afirmación instrumental” la imputación de narcotráfico y narcoterrorismo contra Maduro, al considerar que carece de base empírica y responde exclusivamente a la necesidad de justificar una acción política y jurídica de contenido abiertamente ilegal en el plano del derecho internacional.

Para el jurista español, este tipo de procesos se inscriben en una lógica de judicialización de la política, donde el uso selectivo del derecho penal internacional sirve como herramienta de presión y legitimación de acciones coercitivas contra gobiernos que no se alinean con los intereses de Washington.