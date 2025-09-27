Al menos 44 personas mueren en Gaza mientras Israel ignora las demandas de un alto el fuego

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza — Los ataques y disparos israelíes mataron al menos a 44 personas en Gaza, dijeron el sábado funcionarios de salud, mientras crece la presión internacional para un cese del fuego pero el líder de Israel sigue desafiante sobre continuar la guerra.

Entre los muertos había nueve miembros de la misma familia en una casa del campo de refugiados de Nuseirat, según el personal del Hospital Al-Awda, adonde se trasladaron los cuerpos. Otros cinco murieron cuando un ataque alcanzó una tienda de campaña para desplazados, según el Hospital Nasser, que recibió a los fallecidos.

El ejército de Israel dijo que no tenía conocimiento de que alguien muriera por disparos el sábado en el sur de Gaza y no proporcionó comentarios inmediatos sobre los ataques aéreos.

El director del Hospital Shifa en la ciudad de Gaza dijo a The Associated Press que los equipos médicos allí estaban preocupados por los “tanques israelíes que se acercan a las inmediaciones del hospital”, lo que restringe el acceso a las instalaciones donde están siendo tratados 159 pacientes.

“El bombardeo no ha cesado ni un solo momento”, afirmó el Dr. Mohamed Abu Selmiya.

Agregó que 14 bebés prematuros fueron tratados en incubadoras en el Hospital Helou, aunque el jefe de cuidados intensivos neonatales allí, el Dr. Nasser Bulbul, dijo que la puerta principal de la instalación estaba cerrada debido a que los drones volaban sobre el edificio.

Netanyahu y Trump se reunirán mientras crece la presión

Los ataques se produjeron horas después de que un desafiante primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera el viernes a sus colegas líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU que su nación “debe terminar el trabajo” contra Hamas en Gaza.

Las palabras de Netanyahu, dirigidas tanto a su audiencia nacional cada vez más dividida como a la global, comenzaron después de que docenas de delegados de múltiples naciones abandonaron en masa el salón de la Asamblea General de la ONU el viernes por la mañana cuando él comenzó a hablar.

La presión internacional sobre Israel para que ponga fin a la guerra está aumentando, al igual que el aislamiento de Israel, con una lista cada vez mayor de países que decidieron recientemente reconocer el Estado palestino, algo que Israel rechaza.

Los países han estado presionando al presidente estadounidense Donald Trump para que presione a Israel a favor de un alto el fuego. El viernes, Trump declaró a la prensa en el jardín de la Casa Blanca que cree que Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo para aliviar los combates en Gaza que «recupere a los rehenes» y «ponga fin a la guerra».

Trump y Netanyahu tienen previsto reunirse el lunes, y Trump dijo en las redes sociales el viernes que se están llevando a cabo “discusiones muy inspiradas y productivas” y “negociaciones intensas” sobre Gaza con los países de la región.

Sin embargo, Israel sigue adelante con otra importante operación terrestre en la ciudad de Gaza, que, según los expertos, sufre hambruna. Más de 300.000 personas han huido, pero hasta 700.000 siguen allí, muchas de ellas porque no pueden permitirse reubicarse.

Los hospitales carecen de suministros y son blanco de ataques aéreos

Los ataques del sábado por la mañana demolieron una casa en el barrio de Tufah, en la ciudad de Gaza, y causaron la muerte de al menos 11 personas, más de la mitad de ellas mujeres y niños, según el Hospital Al-Ahly, adonde se trasladaron los cuerpos.

Otras cuatro personas murieron cuando un ataque aéreo impactó sus viviendas en el campo de refugiados de Shati, según el Hospital Shifa. Otros seis palestinos murieron por disparos israelíes mientras buscaban ayuda en el sur y el centro de Gaza, según los hospitales Nasser y Al Awda.

Los hospitales y centros de salud de la ciudad de Gaza están al borde del colapso . Casi dos semanas después del inicio de la ofensiva, dos clínicas han sido destruidas por ataques aéreos, dos hospitales han cerrado tras sufrir daños y otros apenas funcionan, con escasez de medicamentos, equipos, alimentos y combustible, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Muchos pacientes y personal se han visto obligados a huir de los hospitales, dejando atrás sólo unos pocos médicos y enfermeras para atender a los niños en incubadoras o a otros pacientes demasiado enfermos para trasladarse .

El viernes, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras declaró que se vio obligada a suspender sus actividades en la ciudad de Gaza. La organización afirmó que los tanques israelíes se encontraban a menos de un kilómetro de sus instalaciones, lo que creaba un riesgo inaceptable para su personal.

Mientras tanto, la situación alimentaria en el norte también ha empeorado, ya que Israel ha detenido las entregas de ayuda a través de su cruce hacia el norte de Gaza desde el 12 de septiembre y ha rechazado cada vez más las solicitudes de la ONU para llevar suministros desde el sur de Gaza al norte, dijo la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

La campaña israelí en Gaza ha causado más de 65.000 muertos y más de 167.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza. No distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que las mujeres y los niños representan aproximadamente la mitad de las víctimas. El ministerio forma parte del gobierno de Hamás, pero las agencias de la ONU y numerosos expertos independientes consideran que sus cifras constituyen la estimación más fiable de las víctimas en tiempos de guerra.

La campaña israelí se desencadenó cuando militantes liderados por Hamás irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando a 251 como rehenes. Cuarenta y ocho cautivos permanecen en Gaza, de los cuales Israel cree que unos 20 siguen vivos, después de que la mayoría de los demás fueran liberados mediante ceses del fuego u otros acuerdos.

