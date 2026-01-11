“Mi mujer es el plomero” llega en febrero a la Sala Ravelo del Teatro Nacional

Santo Domingo.- “Mi Mujer es el Plomero” es la comedia teatral que llegará al escenario de la Sala Ravelo del Teatro Nacional en febrero de 2026, con una propuesta fresca y original que aborda el tema de la reencarnación desde el humor y el enredo.

La pieza, escrita por el dramaturgo Hugo Daniel Marcos, es una comedia ágil y divertida que estará bajo la dirección del actor y director teatral José Manuel Rodríguez (Josema), y la producción de ACorleone Entertainment. La obra permanecerá en cartelera del 5 al 8 de febrero, ofreciendo al público una experiencia teatral dinámica y cargada de risas.

El elenco está conformado por un destacado grupo de profesionales del arte escénico: Josema Rodríguez, Jatnna Marte, Pamela de León, Aleja Johnson y Alexander Corleone, quien además funge como productor de la puesta en escena.

La historia se centra en Carlos, un hombre que intenta rehacer su vida tras la pérdida de su esposa en un accidente. En medio de ese proceso, su cotidianidad se ve alterada por una serie de situaciones tan inesperadas como hilarantes, dando paso a una cadena de enredos, sorpresas y giros cargados de humor.

Un plomero que llega a solucionar una simple avería doméstica, una amiga decidida a instalarse en casa, una vecina que despierta interés, una madre sobreprotectora y un conserje entrometido, completan el universo de personajes que convierten la obra en una comedia de situaciones irresistible.

Las boletas para “Mi Mujer es el Plomero” ya están disponibles a través de www.boletería.com.do.