Centro Cultural Banreservas anuncia la Quinta Temporada de Teatro dedicada a Giovanny Cruz

Santo Domingo.- El Centro Cultural Banreservas anunció la Quinta Temporada de Teatro, dedicada al destacado teatrista, director y productor Giovanny Cruz, a celebrarse en Santo Domingo y Santiago desde el 7 al 29 de marzo, con un calendario que incluirá ocho obras de distintos géneros.

La programación tendrá como sedes la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito y el Centro Cultural Banreservas, en Santo Domingo y Santiago. La cartelera integra dramaturgia contemporánea, teatro histórico, monólogo introspectivo, comedia popular inteligente y propuestas familiares de alto valor estético.

Al ofrecer los detalles en un encuentro con la prensa en el Centro Cultural Banreservas, Alieska Díaz, vicepresidente ejecutiva senior Administrativa, señaló que esta edición, dedicada a Giovanni Cruz, reconoce una trayectoria sólida que ha aportado significativamente al teatro dominicano y que continúa inspirando a nuevas generaciones.

“Desde Banreservas asumimos el respaldo al teatro como parte de nuestra responsabilidad institucional. Apoyar la cultura es contribuir a espacios de reflexión, identidad y formación de audiencias”, expresó.

Díaz afirmó que en esta quinta temporada la institución financiera amplía su alcance al llevar la programación no solo al Centro Cultural Banreservas en Santo Domingo, sino también a Santiago, lo que fortalece esta plataforma y reafirma el propósito de acercar el arte a más públicos.

El teatro amplía su espacio

Más que una oferta teatral, la temporada se ha transformado en un punto de encuentro creativo. Un espacio donde dialogan generaciones y lenguajes diversos, lo que ha permitido impulsar la producción local, ampliar audiencias y promover una relación más cercana entre el teatro y la ciudadanía.

De su lado, el productor artístico, director y creador de la temporada, Guillermo Cordero, destacó el crecimiento que ha experimentado el proyecto y el apoyo recibido para fortalecer la escena nacional.

“La Temporada de Teatro Banreservas ha ampliado su alcance y su impacto. Hoy no se trata únicamente de presentar obras, sino de acompañar el trabajo de las compañías, estimular nuevos públicos y ofrecer un espacio firme para la creación teatral dominicana”, afirmó Cordero.

Asimismo, agradeció el respaldo del presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera; de la vicepresidente ejecutiva senior Administrativa, Alieska Díaz; vicepresidente de Relaciones Públicas, Daniel García Archibald y su equipo, encabezado por Lina Hernández, directora de Relaciones Públicas de la institución.

Señaló que este apoyo ha permitido que la temporada se consolide como un punto de convergencia para creadores, compañías y públicos, fortaleciendo la vitalidad y proyección del talento escénico dominicano.

Cartelera

La cartelera en la Sala Ravelo incluirá títulos como La gran depresión, de Félix Sabroso; El desahogo de una viuda; Liborio y Mis tres suegras, piezas que transitan entre la introspección psicológica como la memoria histórica y la comedia como reflejo social.

En el Centro Cultural Banreservas, la programación estará orientada a públicos familiares y estudiantiles, con montajes como Las fábulas de Juan Niní, basada en textos de Juan Bosch; El camarón encantado, inspirado en José Martí; Emocionario; La Odisea y Para subir al cielo, donde el lenguaje visual y el teatro de objetos cobra especial protagonismo.

Más allá de una simple cartelera, esta quinta edición evidencia una escena activa, diversa y en expansión. Una iniciativa que dinamiza la producción nacional, abre espacios a distintas compañías y mantiene vivo el diálogo entre artistas y espectadores.

La Temporada de Teatro Banreservas no es solo una programación anual. Es una apuesta constante por la escena dominicana, una declaración de permanencia del arte escénico en el corazón cultural del país que no solo levanta el telón: sostiene la escena y la mantiene en movimiento.

Programación

Obras en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito

La gran depresión

Sábado 7 de marzo – 8:30 p.m.

Domingo 8 de marzo – 6:30 p.m.

Autor: Félix Sabroso

Dirección: Indiana Brito

Producción: Juancito Rodríguez

Elenco: Elvira Taveras y Lumy Lizardo

El desahogo de una viuda

Sábado 14 de marzo – 8:30 p.m.

Domingo 15 de marzo – 6:30 p.m.

Producción: Niurka Mota

Dirección: Danilo Taveras

Elenco: Niurka Mota y Alexander Delgado

Liborio

Sábado 21 de marzo – 8:30 p.m.

Domingo 22 de marzo – 6:30 p.m.

Autor: César Sánchez Beras

Producción: Teatro Guloya

Dirección y actuación: Dimitri Rivera

Mis tres suegras

Sábado 28 de marzo – 8:30 p.m.

Domingo 29 de marzo – 6:30 p.m.

Autor: Hugo Daniel Marcos

Producción y dirección: Josema Rodríguez

Elenco: Josema Rodríguez, Pamela de León, Karla Hatton, Patricia Muñoz y Jacqueline Estrella

Obras en el Centro Cultural Banreservas – Santo Domingo

Las fábulas de Juan Niní

Sábado 14 de marzo – 5:30 p.m.

Domingo 15 de marzo – 5:30 p.m.

Dramaturgia, producción y dirección: Carlota Carretero

Actuación: Carlota Carretero

El camarón encantado

Sábado 21 de marzo – 5:30 p.m.

Domingo 22 de marzo – 5:30 p.m.

Basada en el cuento de José Martí

Producción: Teatro Sonrisitas

Dirección: Ernesto López

Elenco: Dulce Elvira de los Santos y Ernesto López

Para subir al cielo

Sábado 28 de marzo – 5:30 p.m.

Domingo 29 de marzo – 5:30 p.m.

Producción general: Anacaona Teatro

Dirección: Lucina Jiménez

Dramaturgia: Esther Suárez

Obras en el Centro Cultural Banreservas – Santiago

Emocionario

Sábado 14 de marzo – 5:30 p.m.

Domingo 15 de marzo – 5:30 p.m.

Dramaturgia, producción y dirección: Lorena Oliva

Actuación: Lorena Oliva

La Odisea

Sábado 21 de marzo – 5:30 p.m.

Domingo 22 de marzo – 5:30 p.m.

Adaptación, producción y dirección: Lorena Oliva

Actuación: Lorena Oliva