Junior “El Tamború se destaca como una de las figuras principales en The Legends

Nueva York, EEUU.- El popular y versátil instrumentista Junior “El Tamború” ha logrado consolidar su carrera como figura estelar dentro de la agrupación típica “The Legends”.

Junior ha logrado sobresalir dentro de este proyecto y seguir recibiendo el aplauso de los seguidores de la música típica en Norteamérica que acuden de manera masiva a las presentaciones de esta banda.

Con una trayectoria llena de grandes éxitos y despuntando de una manera especial dentro del grupo de Yovanny Polanco, hoy por hoy Junior se ha convertido en unos de los pilares dentro la tambora dentro de este género.

Como si fuera poco, Junior Inoa junto a Richard Francisco y Jhonny Mora han convertido a The Legends en la agrupación típica más solicitada dentro del mercado neoyorquino, logrando ser contratada en distintas plazas de Estados Unidos entre ellas: Orlando, Miami, Atlanta, Tampa, West Palm Beach, Fort Myers, Los Ángeles, Atlanta, Charlotte y otras.

Su crecimiento dentro de la industria le han permitido enrolarse con estrategias de marketing, asuntos gerenciales y la producción musical de este proyecto artístico.

Por Luis Henriquez