Raúl Moreno y Artury Pepper presentan “Santo Dios Remix”

Austin, Texa.- El cantautor cristiano Raúl Moreno y el reconocido DJ venezolano Artury Pepper unen talentos para lanzar Santo Dios Remix, una poderosa fusión entre la adoración cristiana y la energía electrónica.

Esta nueva propuesta no solo reinventa el éxito original de Raúl en una vibrante versión EDM, sino que también marca un hito en la música cristiana: es el primer lanzamiento oficial dentro de un subgénero al que ellos mismos han dado nombre, ElectroWorship.

El sencillo forma parte del próximo EP titulado DOCE, un proyecto muy especial que conmemora los 12 años de trayectoria musical de Raúl Moreno. Este trabajo reúne doce expresiones musicales únicas de adoración, rompiendo esquemas y acercando el mensaje de Dios a diversas generaciones y culturas.

Más que un remix, Santo Dios Remix es un acto de entrega total a la presencia de Dios, envuelto en beats modernos y atmósferas intensas. El tema exalta Su grandeza y santidad, invitando a los oyentes a rendirse por completo en adoración, aun en medio del ritmo más enérgico.

“Me cubres con tu amor, tu gracia me levantó, nada tengo si no estás.” — Raúl Moreno

El sencillo estará disponible en las plataformas digitales, llevando el mensaje de fe a un nuevo nivel sonoro que rompe fronteras musicales.

Con este lanzamiento, Raúl Moreno y Artury Pepper no solo presentan música, sino que también abren el camino a un nuevo movimiento sonoro en la música cristiana: ElectroWorship.