Banco Adopem y Corotos firman convenio para impulsar crecimiento de emprendedoras

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A., entidad perteneciente a la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), y la plataforma digital Corotos, desarrollada y administrada por Domino Capital, firmaron un convenio de colaboración interinstitucional.

Este acuerdo se enmarca dentro del compromiso de ambas entidades con la inclusión financiera y el empoderamiento económico de las mujeres, con el objetivo de fortalecer las capacidades de emprendedoras dominicanas mediante formación gratuita y acceso preferencial a espacios de promoción digital.

Esta alianza forma parte de Comunidad Emprendedora Digital, una iniciativa liderada por Banco Adopem que promueve la transformación digital de mujeres emprendedoras a través de formación, acompañamiento y acceso a herramientas tecnológicas para el crecimiento de sus negocios.

El convenio contempla la realización de capacitaciones presenciales y virtuales en temas como mercadeo digital, marketplaces e innovación, dirigidas a clientas emprendedoras de Banco Adopem.

Asimismo, las participantes podrán acceder a planes preferenciales para publicar y promover sus productos en la plataforma Corotos, uno de los principales marketplaces del país.

“Nuestro compromiso es seguir creando oportunidades reales para que más mujeres accedan a herramientas concretas que les permitan crecer y sostener sus negocios”, expresó Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, durante la firma del convenio, acompañada por Eva Luisa Carvajal de Toribio, vicepresidenta ejecutiva de Negocios, y Javier Eduardo Piña Cañas Gerente General de Corotos.

Entre los beneficios del acuerdo para las emprendedoras se destacan:

• Acceso a planes de publicación en Corotos con tarifas especiales.

• Capacitaciones continuas en marketing digital, innovación y comercio electrónico.

• Promoción de productos en un entorno digital con alto tráfico.

• Certificados de participación al finalizar cada capacitación.

La iniciativa se implementará a nivel nacional a través de los centros de capacitación, la plataforma «Crece con Adopem» y las oficinas del banco, reafirmando así el compromiso de ambas entidades con el impulso del emprendimiento femenino, la digitalización y la inclusión financiera en la República Dominicana.