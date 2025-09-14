Terence Crawford hace historia al vencer a Canelo Álvarez y apoderarse de sus tres títulos

LAS VEGAS. — Terence Crawford se convirtió en el primer boxeador en unificar los títulos de tres divisiones diferentes, tras imponerse el sábado por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez, ante una multitud récord de 70.482 espectadores.

Crawford arrebató al “Canelo”sus títulos de peso Supermediano de la Asociación Mundial, Consejo Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo para convertirse en nuevo campeón indiscutido luego de subir dos divisiones.

Dos jueces otorgaron a Crawford (42-0 con 31 nocauts) el triunfo con puntuaciones de 115-113. El tercero dio también como ganador a Crawford, por 116-112.

The Associated Press tuvo una anotación de 118-110, también a favor del púgil de 37 años, originario de Omaha, Nebraska.

Crawford, quien subió dos categorías de peso, se arrodilló incluso antes de que se anunciara la decisión y lloró después de ser declarado ganador.

Se sobrepuso a una multitud que apoyó mayoritariamente al “Canelo”, si bien hubo cánticos de “Crawford” en los últimos asaltos del combate. Y los numerosos seguidores del mexicano ni siquiera intentaron acallarlos con abucheos.

Álvarez (63-3-2, 39 nocauts), el campeón de 35 años, no sufría una derrota desde el 7 de mayo de 2022, cuando Dimitri Bivol lo doblegó por decisión unánime.

Esta pelea ya se comparaba con algunas de las más grandes en la rica historia de Las Vegas mucho antes de que los dos contendientes chocaran los guantes.

El escenario del Allegiant Stadium en sí mismo distinguió a este combate porque fue el primer enfrentamiento boxistico en este recinto. Nunca estuvo en duda que caería en esta noche el récord de asistencia para una pelea en Las Vegas —29.214 espectadores que atestiguaron en 1982 el nocaut propinado en el 13º asalto del campeón de peso pesado Larry Holmes sobre Gerry Cooney en un estadio al aire libre especialmente construido para el Caesars Palace.

También superó la mayor asistencia para un evento deportivo en el estadio de 5 años de antigüedad . El récord anterior, de 63.969 ,se estableció el 1 de septiembre del año pasado cuando Southern California derrotó a LSU 27-20 para abrir la temporada de fútbol americano universitario.

Había muchas celebridades en las gradas, incluidos los miembros del Salón de la Fama del boxeo, Mike Tyson, Evander Holyfield, Roy Jones Jr., Thomas Hearns y Julio César Chávez. Estuvieron también ahí los actores Sofía Vergara, Michael J. Fox y Charlize Theron; los comediantes Dave Chappelle y Tracy Morgan, y la personalidad de ESPN Stephen A. Smith —quien recibió abucheos.

Pero el impacto de esta pelea fue más allá de Las Vegas. Debido a que fue transmitida en Netflix en lugar de pago por ver, los promotores esperaban que la cartelera atrajera cifras de audiencia no vistas desde quizás los años 70, cuando las grandes peleas a menudo se transmitían en cadenas de televisión.

Esto podría ser más la norma en el futuro, a raíz de que el presidente y director general de UFC, Dana White, está involucrado en el boxeo. Ésta fue su primera cartelera en colaboración con la promotora Riyadh Season.

El mes pasado, la UFC alcanzó un acuerdo de siete años con Paramount, eligiendo poner su producto en el servicio de streaming en lugar del modelo de PPV que los deportes de combate han utilizado para sus eventos más importantes.

No hubo mucha acción durante los primeros ocho asaltos, al menos no lo suficiente como para mantener a un aficionado casual de boxeo enganchado en la transmisión. Pero Crawford fue el más rápido, más atlético y mejor boxeador hasta ese punto.

La acción aumentó significativamente en el noveno. Crawford fue tras Álvarez temprano con varias combinaciones. Su impulso se detuvo cuando Álvarez le propinó un cabezazo, causando una breve pausa 41 segundos en el round.

Crawford, sin embargo, fue el luchador superior el resto del camino.

En el combate coestelar, el irlandés Callum Walsh (15-0, 11 nocauts) derrotó fácilmente al local Fernando Vargas Jr. (17-1, 15 nocauts) con puntuaciones de 99-91, 99-91, 100-90. Vargas padre, miembro del Salón de la Fama Vargas, fue campeón superwelter de la FIB, la AIB y el CMB.

Además, el francés Christian Mbilli (29-0-1, 24 nocauts), monarca interino supermediano del CMB, retuvo su título tras un empate con el guatemalteco Lester Martínez (19-0-1, 16 nocauts). Patricia Morse Jarman dictaminó 97-93 para Martínez, Chris Migliore dio 96-94 para Mbilli y Glenn Feldman falló 95-95.