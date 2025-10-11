Dejan inaugurada la escuela nacional de formación y capacitación de jueces de valla

Santo Domingo, RD.– En un acto celebrado recientemente, la Comisión Nacional de Lidias de Gallos (CONALIGA) inauguró formalmente la Escuela Nacional de Jueces de Valla 2025, con el objetivo de profesionalizar y mejorar el desempeño de quienes actúan en los espectáculos gallísticos en el país.

La actividad se celebró en el Centro de Capacitación del Ministerios de deportes, con la presencia de jueces de valla de distintas provincias, miembros del sector gallístico y autoridades del organismo rector.

El acto marcó el punto de partida para una serie de capacitaciones y certificaciones que buscan modernizar las prácticas en la lidia de gallos.

Durante la ceremonia, se destacó la importancia de dotar a los jueces de herramientas técnicas y normativas actualizadas, para garantizar mayor transparencia, equidad y profesionalidad en sus decisiones.

Se explicó que la escuela funcionará mediante cursos teóricos y prácticos, con enfoque en reglamentos, procedimientos de evaluación, control y ética deportiva.

En el evento estuvieron presentes jhonny Lora, Ramon, Emilio Martínez, Omar Rodríguez, Rafael de la Paz, Jorge Luis Lorenzo, Fredy Ramírez y el presidente de CONALIGA Gustavo Paniagua.

En la jornada donde participaron cientos de jueces y entusiastas del mundo gallístico, se hizo entrega simbólica del primer carnet oficial de juez certificado, como muestra del proceso de formalización y estandarización que impulsa CONALIGA.

La creación de esta escuela representa un esfuerzo por formalizar el rol de los jueces de valla dentro del gremio gallístico dominicano. En años recientes, CONALIGA también ha aprobado nuevos reglamentos que regulan coliseos, químicos, marcaje y otros aspectos de las gallarías.

Se espera que, con esta iniciativa, se logre un estándar uniforme a nivel nacional, reduciendo discrepancias, injusticias y potenciales conflictos en las competencias. También podría fortalecer la credibilidad del sector ante el público, los fanáticos y las autoridades deportivas.

La Escuela Nacional de Jueces de Valla 2025 busca consolidarse como un órgano permanente de formación continua. Su éxito dependerá del compromiso institucional, del interés de los jueces participantes y de su aceptación como una herramienta válida dentro del circuito gallístico dominicano.