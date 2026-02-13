Encuentros Interactivos anuncia la primera Peña Interactiva

Reunirá a profesionales de la comunicación en un espacio que busca fortalecer la cultura ética en la comunicación

Santo Domingo, RD. – Con el propósito de generar un espacio de análisis, actualización y fortalecimiento del ejercicio periodístico, Encuentros Interactivos anunció su nuevo proyecto ‘Peña Interactiva’, un encuentro concebido exclusivamente para profesionales de la comunicación.

La Peña Interactiva nace como una iniciativa orientada a crear comunidad, diálogo y reflexión entre profesionales de la comunicación.

El espacio, concebido como un punto de encuentro exclusivo para comunicadores, periodistas, estrategas corporativos y académicos, busca promover conversaciones profundas sobre el liderazgo, ética y compromiso con la verdad en el ejercicio comunicacional.

La periodista Lady Reyes, directora y fundadora de Encuentros Interactivos, explicó que esta propuesta no responde al formato tradicional de los encuentros organizados por la plataforma.

“Peña Interactiva no es un evento convencional. Es un espacio íntimo de conversación horizontal que nace del deseo de construir comunidad y generar conciencia sobre nuestro rol como comunicadores. La meta es crear una red comprometida con el buen hacer y el buen decir”, expresó Reyes.

Durante el año, en el marco del 16 aniversario de Encuentros Interactivos, se desarrollarán tres encuentros iniciales, concebidos como el primer paso hacia la consolidación de una comunidad profesional alineada a las buenas prácticas, capaz de multiplicar mensajes responsables y fortalecer la credibilidad del sector.

La iniciativa apuesta por fortalecer la cultura ética en la comunicación; fomentar la sinergia entre medios y organizaciones; generar pensamiento crítico y colectivo e impulsar un liderazgo consciente en el sector.

El primer encuentro se celebrará el lunes 23 de febrero, a las 6:00 de la tarde, en el Bar del Teatro, y estará dirigido exclusivamente a profesionales de la comunicación, cuya participación requiere inscripción previa, la cual puede gestionarse a través de las plataformas y redes sociales oficiales de Encuentros Interactivos.

Peña Interactiva surge como una respuesta propositiva a los grandes retos que enfrenta la comunicación contemporánea: la necesidad de mantener la relevancia de los medios sin sacrificar el rigor, el desafío de equilibrar velocidad y profundidad, y el compromiso permanente de alimentar el pensamiento crítico en la sociedad.

Con esta iniciativa, Encuentros Interactivos reafirma su compromiso con la elevación del ejercicio comunicacional en República Dominicana, apostando a la construcción de una comunidad profesional sólida, consciente y ética.