Raúl Moreno presenta “Siempre Lo Serás” junto a Julián y Becky Collazos

El cantante cristiano Raúl Moreno lanza su nuevo sencillo “Siempre Lo Serás”, una poderosa colaboración junto a Julián y Becky Collazos, que declara con convicción la bondad, fidelidad y amor inagotable de Dios.

“Siempre Lo Serás” es una canción que nace desde el reconocimiento sincero de que Dios ha sido bueno en todo tiempo. Su letra resalta cómo, por Su bondad y fidelidad, Dios nos ha sacado de la oscuridad y nos ha guiado hacia la luz, recordándonos que Él no cambia y que Su amor permanece firme para siempre.

A través de una interpretación emotiva y una propuesta musical cargada de adoración, el tema invita al oyente a reflexionar y agradecer, proclamando que Dios ha sido bueno, es bueno y siempre lo será, aun en medio de las pruebas y los procesos difíciles de la vida.

La colaboración con Julián y Becky Collazos surge del deseo común de exaltar el nombre de Dios y compartir un mensaje de esperanza, restauración y confianza, logrando una canción que conecta tanto con la iglesia como con el público cristiano contemporáneo.

“Esta canción es un recordatorio de que, aun cuando caminamos en momentos de oscuridad, la fidelidad de Dios nos sostiene y Su bondad nunca nos abandona”, expresan los artistas.

El sencillo “Siempre Lo Serás” estará disponible a partir del 6 de febrero en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, YouTube y demás servicios de streaming, y contará con lyric video como parte de su estreno oficial.

Con este lanzamiento, Raúl Moreno, junto a Julián y Becky Collazos, reafirma su compromiso de llevar mensajes que edifiquen, fortalezcan la fe y recuerden al mundo que Dios sigue siendo fiel en todo tiempo.