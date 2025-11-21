Raul Moreno y Addison Monserrat presentan la nueva versión de “Dios Con Nosotros”

El cantante mexicano Raúl Moreno y la joven promesa de la música cristiana, Addison Monserrat, presentan la nueva versión de la canción “Dios Con Nosotros”, tema que se une a las celebraciones de la temporada decembrina y al ambiente navideño, reconociendo que el mejor regalo en estas fechas es el nacimiento de nuestro señor Jesús.

“Escoger una canción para trabajarla y presentarla de manera distinta no es tarea fácil, la versión original de la canción Dios con nosotros, fue presentada en el año 2020, originalmente en la voz de Dámaris Fraire alcanzando llegar a múltiples países y dando a conocer el trabajo de vástago Group, motivados por esto y por el profundo significado de su letra decidimos escoger Este tema para cerrar el año agradeciendo a Dios por haber llegado a nuestras vidas”, comenta Addison.

Los arreglos musicales en esta oportunidad fueron trabajados por el reconocido productor y músico Julián Collazos en la ciudad de Dallas, Texas, EE. UU. El vídeo fue rodado en la ciudad de Austin y producido por Jonatan Martínez, quien se inspiró en ambientes naturales y bastante sencillos para dar espacio a lo importante de esta canción que es su mensaje.

No importa la situación que estés atravesando recuerda que Dios nos dio la salida para cada uno de nuestros problemas y esa salida se llama Jesús, Emmanuel Dios con nosotros, Jesús es la promesa viva de que nuestro Dios siempre estará con nosotros Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin y su sacrificio nos hizo tener vida hoy.

Me siento supremamente emocionado de participar en este trabajo Ya que representa Un inicio para Addison en su carrera Y sobre todo poder reconocer que el mejor regalo que podemos tener en estas navidades es el nacimiento de Jesús y por eso celebramos con alegría y emoción viendo cómo se fortalece nuestra fe al pasar el tiempo, comenta Raúl Moreno.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el vídeo en el canal oficial de YouTube de Raúl Moreno, actualmente el sencillo se encuentra en promoción en múltiples medios de comunicación la América Latina y Estados Unidos para dar a conocer así un poco más de la carrera musical y de los proyectos de Addison Montserrat Y Raúl Moreno.