UASD recinto Azua invita a conferencia a cargo del ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza

Azua.-La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Azua, invita a toda la colectividad académica, institucional y social a la conferencia magistral titulada “El rol del nuevo liderazgo político”, que será impartida por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

La actividad se llevará a cabo el sábado 2 de noviembre de 2025, a partir de las 10:00 de la mañana, en el auditorio del recinto UASD-Azua, en un espacio diseñado para el análisis, la formación y la reflexión sobre los desafíos de la dirección política moderna.

La conferencia forma parte del programa de actividades académicas que impulsa la universidad como parte de su misión de promover el pensamiento crítico, el liderazgo social y la vinculación de la academia con los procesos institucionales y de desarrollo del país.

La Dirección del recinto UASD-Azua, señaló que la presencia del ministro Paliza constituye una oportunidad invaluable para que estudiantes, docentes, profesionales y ciudadanos interesados puedan conocer de primera mano las perspectivas sobre la transformación del liderazgo político en un contexto global y nacional en constante cambio.

El evento está abierto al público general y se exhorta a las instituciones, organizaciones sociales y medios de comunicación a participar en esta jornada de alto valor formativo.

Por Luis Ramón López