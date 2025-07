Cómo iniciar la conversación sobre el diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello con sus seres queridos

Cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, una fecha clave para visibilizar estos diagnósticos y apoyar a quienes los enfrentan

Hablar con seres queridos sobre un diagnóstico reciente de cáncer de cabeza y cuello puede ser una experiencia abrumadora. Por supuesto, no existe una forma «correcta» o «incorrecta» de manejar estas conversaciones, o de adaptarse a la vida con cáncer.

Cada persona tiene su propio ritmo, preferencias y patrones en sus relaciones. Sin embargo, tomarse el tiempo para pensar en su enfoque puede ayudar a que estas conversaciones sean más manejables.

Si ha recibido un diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello, considere estos consejos para hablar más abiertamente con sus seres queridos.

La ansiedad y el miedo son respuestas naturales ante un diagnóstico de cáncer, afirma el Dr. Eric Moore, presidente del Departamento de Otorrinolaringología – Cirugía de Cabeza y Cuello de Mayo Clinic en Minnesota y director médico de Mayo Clinic Internacional.

«Las personas, con toda razón, quieren saber qué significa este diagnóstico para ellas. ¿Voy a sobrevivir? ¿Será necesario un tratamiento agresivo?», dice. «Una de las primeras cosas que suelo decir es que respiren. Hay especialistas que son apasionados por esto y han estudiado su enfermedad. Y la gran mayoría de los cánceres que encontramos son tratables, y muchos de ellos tienen altas posibilidades de curación.»

El siguiente paso es informarse todo lo posible sobre el diagnóstico. Si es posible, el Dr. Moore recomienda que un ser querido le acompañe en las citas y tome notas. De esta manera, tanto usted como la persona que le acompaña tendrán la oportunidad de procesar y discutir a fondo la información compartida.

A partir de ahí, el Dr. Moore señala que es importante comprender que el cáncer de cabeza y cuello no es un diagnóstico específico. De hecho, se trata de una categoría general que engloba diversos tipos de cáncer que afectan la región de la cabeza y el cuello.

Los cánceres en la boca, la lengua, las amígdalas, la faringe (garganta), la laringe (caja de la voz), la cavidad nasal y otras zonas se consideran tipos de cáncer de cabeza y cuello.

El carcinoma de células escamosas — un tipo de cáncer que se desarrolla en las células de la piel que recubren los labios, los senos paranasales y la boca y la garganta interiores — es uno de los tipos más comunes de cáncer de cabeza y cuello.

El cáncer orofaríngeo a menudo afecta las amígdalas y la base de la lengua y se cree que es causado por la exposición al virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual.

Dada la variedad de cánceres de cabeza y cuello, es fundamental hablar con su equipo médico sobre el tipo exacto de cáncer, la etapa de la enfermedad y las opciones de tratamiento disponibles. Comprender bien su diagnóstico también puede ayudarle a decidir qué compartir con sus seres queridos en adelante.

Reflexione sobre cuándo y cómo hablar con sus seres queridos sobre su cáncer de cabeza y cuello.

Antes de comenzar a hablar sobre su diagnóstico, puede ser útil analizar los diferentes tipos de relaciones que tiene en su vida.

Hacerse las siguientes preguntas puede ayudarle en este proceso:

● Con quién quiere hablar? Para muchas personas, esto puede incluir una pareja, uno de los padres o un amigo cercano, alguien importante para usted que pueda ofrecerle apoyo emocional a lo largo de su viaje contra el cáncer.

● Con quién necesita hablar? Desde un punto de vista práctico o logístico, algunas personas en su vida pueden necesitar ser informadas del diagnóstico lo antes posible. Por ejemplo, el cuidador puede necesitar comunicarse con su equipo médico en su nombre, o un empleador puede necesitar organizarse para adaptar su rutina de trabajo a su tratamiento.

● ¿Con quién puede hablar más tarde? Cuando recibe el diagnóstico, puede haber personas en su vida que no necesitan ser informadas de inmediato, ya sea por razones personales o prácticas. Por ejemplo, puede hablar con familiares y amigos más lejanos, vecinos o compañeros de trabajo cuando se sienta listo para hacerlo.

Una vez que tenga más claro con quién le gustaría hablar y cuándo, es una buena idea reflexionar sobre la mejor forma de comunicación. Con un amigo o un familiar, puede optar por hacer una llamada telefónica personal o reservar tiempo para reunirse en persona.

Si usted está hablando con un niño sobre el diagnóstico de cáncer, ser lo más abierto y honesto posible tanto sobre el diagnóstico como sobre sus sentimientos es un buen punto de partida. En otras situaciones, un mensaje de texto, una carta, un correo electrónico o incluso una publicación en las redes sociales pueden ser más apropiados.

Cada método tiene sus propias particularidades — una conversación personal puede ser reconfortante, pero a medida que pasa el tiempo, puede ser agotador hablar tan íntimamente con todas las personas en su vida.

Por otro lado, una publicación en las redes sociales puede requerir menos tiempo y energía emocional, pero tal vez no sea una opción tan personal o privada. Para evitar el agotamiento emocional o la repetición de la misma conversación con varias personas, también puede contar con el apoyo de un ser querido para informar a familiares y amigos más lejanos.

De esta forma, podrá transmitir a su red de apoyo información sobre su diagnóstico, las mejores maneras de ayudarle y cualquier petición específica que tenga.

Muchas personas reconocen que pedir ayuda es esencial, pero ponerlo en práctica no siempre es sencillo. Para empezar, determine con exactitud qué tipo de ayuda necesita — ya sea logística o emocional — y quién puede ofrecerla.

Por ejemplo, si no puede conducir hasta sus citas médicas o le cuesta comer durante el tratamiento, puede considerar pedir a un amigo de confianza que cree un calendario de viaje compartido o de preparación de comidas. Al delegar estas tareas, sus seres queridos tendrán una forma concreta y constante de apoyarle, y usted podrá estar más tranquilo sabiendo que ciertas cosas están resueltas.

En otras ocasiones, es posible que solo necesite espacio para hablar sobre sus sentimientos y preocupaciones. Piense en el mensaje principal o la emoción que le gustaría escuchar. ¿Necesita simplemente desahogarse? ¿Busca consejos o palabras de ánimo? Antes de iniciar una conversación, indicar qué tipo de apoyo o respuesta estás buscando puede ayudarle a recibir exactamente lo que necesita.

«Si usted no tiene este tipo de red de apoyo formada por familiares y amigos, eso no significa que no exista,» dice el Dr. Moore. «Le recomiendo que comparta sus inquietudes ya en la cita inicial con su médico.» En muchas situaciones, el equipo médico puede ponerle en contacto con diversos recursos, como grupos de apoyo, coordinadores de cuidados y programas de trabajo social.

Por último, si experimenta privación de sueño, se siente abrumado o fatigado, o nota dificultades de concentración o de memoria, el Dr. Moore señala que estos pueden ser signos tempranos de que necesita más apoyo.