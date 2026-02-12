Celebran jornada simultánea del libro y la lectura en Santo Domingo, Villa Duarte, Maimón y Bonao

La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) celebró una jornada simultánea sobre el libro y la lectura en Santo Domingo, Villa Duarte, Maimón y Bonao, encabezada por el director de la institución, el escritor y académico Rafael Peralta Romero.

El director del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, el escritor Aquiles Julián, abogó por el fomento de los clubes de lectura, garantía de que existan las bibliotecas, en una charla que pronunció a estudiantes y profesores del Centro Educativo Santo Cura De Ars en el auditorio Juan Bosch, como parte de la jornada sobre el libro y la lectura.

Julián aseguró que el problema del sistema educativo de la República Dominicana es que “gradúa a analfabetos funcionales, que es lo que ocurre cuando el estudiante no lee”.

Al pronunciar las palabras de bienvenida, Peralta Romero destacó que la lectura permite al estudiante ampliar sus horizontes, enriquecer el vocabulario, tener una visión más clara de la sociedad y convertirse en mejor profesional.

El director de la BNPHU consideró que la misión fundamental del maestro es ayudar a los estudiantes a entender lo que leen, guiarlos por la lectura comprensiva.

Además, la jornada del libro y la lectura incluyó una charla en la Biblioteca Juan Sánchez Lamouth de Villa Duarte, donde la escritora María Graciela de la Cruz explicó a estudiantes de la Escuela Socorro Sánchez la importancia del libro y la lectura.

Mientras que la Biblioteca Rafael María Baralt, en Maimón, las expositoras fueron María Hernández y Maribel Jiménez y tuvieron como invitados a estudiantes de las escuelas Eugenio María de Hostos y Ángel Rosario; y en la Biblioteca Juan Bosch, en Bonao, el expositor fue el escritor Julián Morillo, quien habló a los estudiantes del Liceo Elías Rodriguez y el Colegio Juan Pablo.