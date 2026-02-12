Puerto Plata eleva su propuesta turística con la apertura del Rum Legacy Museum & Shop

Puerto Plata, RD– Puerto Plata continúa ampliando su oferta cultural y turística con la inauguración de Rum Legacy Museum & Shop Experience, un espacio dedicado a resaltar la historia, el proceso y el legado del ron dominicano como parte fundamental de la identidad nacional.

El acto, celebrado este 10 de febrero en las instalaciones ubicadas en la calle Beller #11A del Centro Histórico, reunió a autoridades locales, empresarios del sector turístico, representantes de la industria ronera, tour operadores, aliados estratégicos y representantes de la prensa.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Lisette Fernández Brugal, del área de Mercadeo del proyecto, quien expresó que el museo ha sido concebido como una experiencia que conecta emocionalmente con el visitante, integrando tradición, innovación y una narrativa que honra las raíces de la industria ronera dominicana. Destacó que la propuesta busca que cada persona que cruce sus puertas comprenda el valor histórico y cultural del ron como símbolo del país.

Posteriormente, Simón Fernández Brugal, socio principal del proyecto y descendiente directo del fundador del Ron Brugal en la República Dominicana, agradeció el respaldo recibido y explicó que la iniciativa nace del profundo respeto por la historia del ron dominicano y por el papel que ha desempeñado en la construcción de la identidad cultural.

Señaló que el objetivo es ofrecer una experiencia auténtica, educativa y sensorial que eleve el valor de las marcas nacionales y fortalezca el posicionamiento de Puerto Plata como destino turístico cultural.

A seguidas, Birgitt Heinsen, presidente del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, valoró la apertura del nuevo espacio y destacó la importancia de continuar incorporando propuestas auténticas que eleven la calidad del destino, exaltando sus elementos culturales y diversificando la oferta complementaria.

Subrayó que iniciativas como esta fortalecen el posicionamiento de Puerto Plata como un destino de experiencias, donde la historia, la identidad y la innovación se integran para ofrecer mayor valor al visitante.

Entre las autoridades presentes estuvo el alcalde de la ciudad, Diomedes García, Jeremías Ureña, presidente de la Sala Capitular del municipio, así como representantes del sector público y privado vinculados al desarrollo turístico de la provincia.

Rum Legacy Museum & Shop Experience propone un recorrido inmersivo audio-guiado en inglés y español, donde los visitantes descubren cada etapa del proceso productivo del ron, desde la fermentación y destilación hasta los aromas y materias primas, además de su evolución histórica en la República Dominicana.

El espacio integra elementos auténticos como un trapiche original y caña de azúcar real, estaciones sensoriales diseñadas para estimular los sentidos a través de aromas y texturas, así como una tienda de souvenirs personalizados que incluye una variedad de artículos temáticos, productos exclusivos y piezas representativas de la tradición ronera dominicana.

La experiencia culmina con un brindis guiado y degustación de rones dominicanos, complementando el recorrido con una propuesta que combina cultura, historia y comercialización especializada.

Al término de la ceremonia, los asistentes realizaron un recorrido guiado por las instalaciones, conociendo de primera mano cada estación temática del museo, mientras disfrutaban de un brindis conmemorativo por la apertura oficial.

Con horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., el nuevo espacio se proyecta como una parada estratégica para los cruceristas que arriban diariamente a Puerto Plata y como un punto clave dentro de la agenda de los tours operadores de la región Norte, consolidando así la apuesta del destino por un turismo cultural de mayor calidad y diferenciación.