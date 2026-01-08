RD alcanza récord histórico con la llegada de más de 11.6 millones de visitantes en 2025

Santo Domingo. – República Dominicana alcanzó el histórico récord de 11,676,901 de visitantes durante el pasado año, informó el ministro de Turismo, David Collado.

Al dar a conocer los resultados del comportamiento de la industria en el periodo enero-diciembre, en un hotel de la capital, Collado señaló que la llegada de visitantes del año pasado representó un crecimiento de un 37,8% con relación al 2022, un 13,3% respecto al 2023 y un 4,3% comparación al año pasado.

El funcionario manifestó que sólo por la vía aérea el país recibió 8,861,169 turistas, lo que representa un crecimiento de un 23,7% respecto al 2022, un 10% con relación al 2023 y 3.8% en comparación del 2024.

El año pasado el crecimiento también fue notable por la vía marítima, tras el país recibir 2,815,732de cruceristas, lo que representa un aumento de 114,6% con relación al 2022, un 25,3% respecto al 2023 y un 6% frente al año pasado.

«Esas llegadas, por las vías aérea y marítima, marcaron otros récords anual histórico país, al recibir 11,676,901 de visitantes», expresó el ministro Collado.

El funcionario indicó que sólo en el mes de diciembre el país recibió un total de 1,392,649 visitantes, lo que refleja un crecimiento de un 40.5% respecto al 2022, un 16.6% en comparación con el 2023 y 14.2% frente al 2024.

Explicó que sólo por la vía aérea llegaron en diciembre 976,747 turistas, mientras que por vía marítima República Dominicana recibió 415,902 cruceristas.

Los países emisores que más visitantes aportaron, en ese período, fueron Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia.

Los aeropuertos que más turistas recibieron en el año recién finalizado fueron Punta Cana con 51%, Las Américas con 28%, Cibao con 12%, Puerto Plata 4%, el Higüero 2.5% y La Romana 2.5%

El funcionario también manifestó que la ocupación hotelera superó 71% durante todo el año, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fue un 4,4 en una medición de 5.

«Es bueno destacar que pese a todas las adversidades por coyunturas internacionales el turismo dominicano registró el mayor crecimiento de su historia», subrayó el ministro Collado.

«En cinco años hemos transformado de manera silenciosa el turismo dominicano», destacó.