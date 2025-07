Juan Manuel Martín de Oliva asume la presidencia del Clúster Turístico de Santo Domingo

Santo Domingo. – El Clúster Turístico de Santo Domingo (CTSD) realizó una asamblea para elegir su nueva directiva para el periodo 2025-2027, la cual estará encabezada por Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente de Negocios Turísticos del Banco Popular Dominicano.

“Desde el Banco Popular he acompañado el crecimiento del turismo con pasión y compromiso durante 27 años, y lo mismo haré desde el Clúster. Porque para mí, el turismo no es solo una industria: es una herramienta de desarrollo, de inclusión y de orgullo nacional. Y como profesional, pero también como ciudadano, siempre me he sentido un embajador del turismo dominicano”, expresó Martín de Oliva.

Destacó, que tiene tres grandes prioridades que desarrollará durante su gestión: ser la capital gastronómica del Caribe, hacer realidad el Centro de Convenciones y proyectar nuestra ciudad primada como destino turístico líder.

“Para lograrlo, vamos a crear comités estratégicos donde todos los actores claves estén representados como son hoteles, inversiones, gobernanza, comunidad, legal, bares y restaurantes, infraestructura, mercadeo, salud, turoperadores, agencias de viajes y comunicación”, manifestó el recién electo presidente del CTSD.

Señaló que es un privilegio darle continuidad a la gran labor de Monika Infante, una mujer visionaria y comprometida, y de contar con el respaldo del equipo directivo del Clúster.

De su lado, Mónika Infante Henríquez, presidenta saliente del Clúster, deseó el mayor de los éxitos a la nueva directiva que hoy asume. “Tienen ante sí un gran reto, pero también una enorme oportunidad. Estoy segura de que, con su liderazgo, el Clúster seguirá siendo una plataforma activa, colaborativa y visionaria”.

Durante su intervención, la señora Infante resumió su exitosa gestión entre las que citó las iniciativas emblemáticas como los coches eléctricos, Turizoneando, el sello GoSantoDomingo, y el modelo de intervención para el fortalecimiento de las MIPYMES, que no solo dinamizó la economía local, sino que generó oportunidades reales para cientos de emprendedores.

¿Quién es Juan Manuel Martín de Oliva?

Nacionalizado dominicano por convicción, es un profesional con más de 45 años de trayectoria en la banca, 27 de ellos dedicados al turismo en la República Dominicana. Desde su posición como vicepresidente del Área de Turismo del Banco Popular Dominicano, ha conjugado con éxito sus dos grandes pasiones: las finanzas y el turismo. Bajo su liderazgo, el banco se ha consolidado como el principal aliado financiero del sector turístico nacional.

A lo largo de su carrera ha impartido conferencias tanto en el país como en el extranjero sobre el rol transformador del turismo y la banca, y es autor de un ensayo incluido en el libro “Una Historia Compartida” sobre la inversión hotelera española en la República Dominicana.