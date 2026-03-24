Clúster Turístico de Monte Plata elige nueva directiva encabezada por el doctor Asmín Aquino

Monte Plata, RD. – El Clúster Turístico de la provincia Monte Plata informó la conformación de su nueva directiva, la cual estará presidida por el doctor Asmin Aquino, acompañado por Manuel Guillén como vicepresidente, marcando el inicio de una nueva etapa orientada al fortalecimiento, organización y desarrollo sostenible del turismo en la provincia.

La nueva gestión asume el compromiso de impulsar una serie de medidas inmediatas enfocadas en elevar la calidad de la oferta turística y posicionar a Monte Plata como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

Entre las principales acciones anunciadas se destaca la apertura del nuevo local institucional, estratégicamente ubicado en la Autopista del Nordeste, el cual servirá como centro de operaciones, coordinación y atención para los actores del sector turístico y visitantes.

Asimismo, la directiva ha iniciado un proceso integral de organización, visitas técnicas y certificación de los oferentes de servicios turísticos en toda la provincia. Esta iniciativa busca garantizar estándares de calidad, fortalecer la confianza del visitante y promover buenas prácticas dentro del sector.

Otro eje fundamental de la nueva gestión será la articulación con el aparato productivo local, fomentando encadenamientos que integren a productores, emprendedores y comunidades en la dinámica turística, generando así mayores oportunidades económicas y desarrollo territorial.

En materia de seguridad, el Clúster trabajará de manera coordinada con las autoridades policiales y organismos competentes para implementar acciones que aseguren un entorno seguro para los visitantes, consolidando a Monte Plata como un destino confiable y de alta calidad.

El presidente del Clúster, doctor Asmin Aquino, expresó: “esta nueva etapa representa un compromiso firme con el desarrollo ordenado del turismo en Monte Plata, apostando a la calidad, la integración comunitaria y la sostenibilidad como pilares fundamentales”.

Por su parte, el vicepresidente Manuel Guillén destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado, señalando que “solo a través de la colaboración y la planificación estratégica lograremos posicionar nuestra provincia como un referente turístico”.

La nueva directiva reiteró su disposición de trabajar de la mano con todos los actores del sector para impulsar una visión compartida que permita aprovechar el potencial turístico de Monte Plata en beneficio de toda su población.